Il compito per il Montenegro non sembrava di quelli impossibili: battere la Gran Bretagna per qualificarsi agli ottavi di finale come quarta squadra del Girone B di Eurobasket. Invece a sorpresa i montenegrini hanno perso contro i britannici, che non vincevano agli europei da 12 anni, venendo così clamorosamente eliminati a favore della Svezia. Una sconfitta che rappresenta anche l’ultimo atto internazionale di Nikola Vucevic: i suoi 31 punti, 11 rimbalzi e 7 assist non sono bastati alla sua nazionale per vincere la partita, e dopo il match il 35enne ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni internazionali. "È una grande delusione per noi, ma complimenti alla Gran Bretagna" ha detto. "Avevamo una grande chance di qualificarci ma non siamo mai riusciti a difendere, ed è andata così. Fa schifo finire in questa maniera per me: sarebbe stato bello accedere al turno successivo e giocare a Riga, ma non è andata. Voglio ringraziare tutti: compagni di squadra, allenatori, federazione e ovviamente i tifosi. Avrei preferito un finale diverso, ma è tempo che una nuova generazione lasci il proprio segno". Il giocatore dei Chicago Bulls ha ancora un anno di contratto in NBA a 21.5 milioni di dollari e sarà free agent nel 2026, quando potrebbe tornare in Europa.