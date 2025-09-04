La novità era nell’aria da tempo e ora, stando a quanto riportato da ‘ESPN’, l’idea di mettere a confronto i migliori talenti del basket americano e quelli provenienti dal resto del mondo dovrebbe prendere corpo al prossimo All-Star Game. Quello che andrà in scena il prossimo febbraio nel nuovissimo Intuit Dome di Los Angeles, casa dei Clippers, dovrebbe infatti essere un triangolare tra due squadre composte da giocatori americani e una con le stelle arrivate in NBA da ogni parte del pianeta

Da una parte Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e gli altri talenti del basket mondiale, dall’altra quelli nati e cresciuti negli Stati Uniti, magari con i veterani LeBron James e Steph Curry a guidare i vari Anthony Edwards e Jalen Brunson. Il sogno di una sfida USA contro resto del mondo, coltivato a lungo da appassionati e tifosi e approdo forse inevitabile in un basket sempre più globalizzato, potrebbe finalmente diventare realtà nel prossimo All-Star Game. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, infatti, l’associazione giocatori avrebbe proposto alla NBA un nuovo format, in parte ispirato a quello adottato negli ultimi anni per il Rising Stars, che consisterebbe in una sorta di triangolare con tre squadre da otto giocatori coinvolti, di cui due formate da stelle ‘made in USA’ e una con i migliori giocatori arrivati nella lega dal resto del mondo.