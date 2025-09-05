Per Carmelo Anthony e Dwight Howard, così come per leggende della WNBA quali Sue Bird e Maya Moore e per il leggendario 'Redeem Team' oro a Pechino 2008 è arrivato il fatidico momento. Questa notte iniziano le tradizionali celebrazioni che culmineranno con l'introduzione della 'classe del 2025' nella Basketball Hall of Fame di Springfield. Tutti i protagonisti e il programma dell'evento