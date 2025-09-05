NBA Hall of Fame: 'Melo, Howard e il 'Redeem Team', è il momento della 'classe del 2025'
Per Carmelo Anthony e Dwight Howard, così come per leggende della WNBA quali Sue Bird e Maya Moore e per il leggendario 'Redeem Team' oro a Pechino 2008 è arrivato il fatidico momento. Questa notte iniziano le tradizionali celebrazioni che culmineranno con l'introduzione della 'classe del 2025' nella Basketball Hall of Fame di Springfield. Tutti i protagonisti e il programma dell'evento
- Una sessione di autografi, qundi una conferenza stampa e infine l'immancabile gala con tutti i protagonisti e le protagoniste della 'classe del 2025' presenti. Il venerdì sera, o venerdì notte per chi è da questa parte dell'Atlantico, darà come sempre il via al weekend della Hall of Fame
- Sabato, precedeuta dal rituale red carpet e accompagnata da molti eventi collaterali, sarà la volta della cerimonia vera e propria, con 'la classe del 2025' sul palco e vari ospiti d'onore che avranno il compito di introdurre chi farà il suo ingresso tra le leggende del basket
- Per essere introdotto nella Hall of Fame di Springfield, Anthony ha scelto due ex compagni e avversari d'eccezione, che saliranno sul palco per presentare l'ex Knicks e Lakers
- Patrick Ewing, Robert Parish, Dennis Rodman, Dominique Wilkins e forse anche Shaquille O'Neal. Per introdure Howard nella Hall of Fame salirà sul palco una vera parata di lunghi e rimbalzisti tra i migliori che la NBA abbia mai visto
- Anthony e Howard sono stati i primi nomi a essere rivelati, ma la Basketball Hall of Fame di Springfield ha poi reso nota la lista completa di chi, tra i candidati e le candidate annunciati lo scorso febbraio, è stato scelto e riceverà l’onore di entrare a tutti gli effetti nella storia del gioco in questo weekend
- Proprietario dei Miami Heat
- Nazionale maschile degli Stati Uniti oro olimpico a Pechino 2008
- Ex giocatrice della WNBA
- Ex giocatrice della WNBA
- Ex giocatrice della WNBA
- Arbitro della NBA
- Allenatore dei Chicago Bulls
- Ex giocatore della NBA
- Ex giocatore della NBA