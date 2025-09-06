Operazione al pollice per Dylan Harper

La prima stagione della carriera di Dylan Harper comincia subito con un contrattempo. Il giocatore scelto dai San Antonio Spurs alla numero 2 dell’ultimo Draft si è procurato la rottura parziale del legamento collaterale del pollice sinistro durante un allenamento, come ha comunicato la squadra. Il figlio della leggenda Ron Harper ha deciso di operarsi immediatamente, così da avere il tempo necessario per poter essere in campo per l’inizio della regular season, che vedrà gli Spurs subito impegnato in un derby texano contro i Dallas Mavericks, in una sfida tra la prima scelta dell’ultimo Draft (Cooper Flagg) e la seconda (lo stesso Harper) il prossimo 22 ottobre. Gli Spurs hanno comunicato che aggiorneranno sulle condizioni del loro rookie "coi tempi appropriati": è possibile che scelgano anche la strada della cautela, anche perché la mano infortunata (la sinistra) è quella con cui Harper tira, rendendo il suo recupero assolutamente fondamentale per essere al meglio in campo.