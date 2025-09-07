Hall of Fame, da LeBron a ‘Melo al Redeem Team: ecco la ‘classe del 2025’. LE FOTO
Nella notte è andata in scena la tradizionale cerimonia di introduzione nella Basketball Hall of Fame, e sul palco di Springfield le stelle erano davvero tante. Da LeBron James e Dwyane Wade, rappresentanti insieme ad altri compagni di squadra nel Redeem Team oro a Pechino 2008, fino a Carmelo Anthony e Dwight Howard e a leggende della WNBA come Sue Bird e Maya Moore
- L'allenatore ora ai Chicago Bulls e due volte campione NCAA con Florida è stato tra i primi a salire sul palco a Springfield
- Tra i protagonisti introdotti nella Hall of Fame c'era anche il proprietario di Miami, accompagnato sul palco da autentiche leggende di casa Heat come Dwyane Wade, Alonzo Mourning e Pat Riley
- Era forse il protagonista più atteso della serata, e Carmelo Anthony non ha deluso le attese con un discorso improntato sul suo amore viscerale per la pallacanestro
- A Springfield 'Melo si è presentato accompagnato dal figlio diciottenne Kiyan, che spera di seguire le orme del padre a cominciare da Syracuse, dove Anthony Sr. vinse il titolo NCAA nel 2003
- Altro protagonista molto atteso a Springfield, anche Dwight Howard è entrato nella leggenda del basket durante la notte
- Ad accompagnarlo sul palco, Howard ha avuto un quartetto non da poco: Robert Parish, Dominique Wilkins, Patrick Ewing e Shaquille O'Neal
- Inseparabili ai tempi di Miami e ancor prima in maglia Team USA, alla serata di Springfield non potevano certo mancare LeBron James e Dwyane Wade
- La missione era quella di riportare gli Stati Uniti al vertice del mondo del basket dopo tante, troppe delusioni. E a Pechino 2008 il Redeem Team lo ha fatto, meritandosi l'ingresso nella Hall of Fame a 17 anni di distanza
- Siparietto tra ex compagni di nazionale sul palco di Springfield, protagonisti Jason Kidd, capitano del Redeem Team, e un James pronto a riconoscere all'ex playmaker di Nets e Mavs i suoi meriti
- Spazio anche per le leggende della WNBA sul palco di Springfield: apre Maya Moore, quattro titoli vinti con Minnesota
- Altri quattro titoli WNBA, tutti vinti con la maglia di Seattle, oltre a cinque Euroleghe e cinque ori olimpici con gli Stati Uniti: la storia del basket passa anche da Sue Bird
- Primissima scelta al Draft del 2008, per quindici anni Sylvia Fowles ha fatto il vuoto sotto i tabelloni della WNBA, vincendo due titoli e quattro ori olimpici con la nazionale
- Come da tradizione, la serata a Springfield si è chiusa con tutte le stelle assieme sul palco per la foto celebrativia che rimarrà ricordo indelebile per tutti i presenti