Hall of Fame, da LeBron a ‘Melo al Redeem Team: ecco la ‘classe del 2025’. LE FOTO

NBA fotogallery
13 foto

Nella notte è andata in scena la tradizionale cerimonia di introduzione nella Basketball Hall of Fame, e sul palco di Springfield le stelle erano davvero tante. Da LeBron James e Dwyane Wade, rappresentanti insieme ad altri compagni di squadra nel Redeem Team oro a Pechino 2008, fino a Carmelo Anthony e Dwight Howard e a leggende della WNBA come Sue Bird e Maya Moore

