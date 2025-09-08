NBA, snobbati da Springfield: sette giocatori che dovrebbero già essere nella Hall of Fame
Sabato notte si è tenuta la tradizionale cerimonia che ha visto entrare nella Basketball Hall of Fame la ‘classe del 2025’, capeggiata da Carmelo Anthony e Dwight Howard. Secondo ‘Bleacher Report’, però, dalle parti di Springfield si è persa un’altra occasione per concedere a questi sette giocatori una onorificenza che si sarebbero mertitati da tempo
- 12 stagioni in NBA
- 8 convocazioni all’All-Star Game
- 2 inserimenti nei quintetti All-NBA
- 18 stagioni in NBA
- 6 convocazioni all’All-Star Game
- 3 inserimenti nei quintetti All-NBA
- Giocatore più migliorato (2002)
- 14 stagioni in NBA
- 4 convocazioni all’All-Star Game
- 3 inserimenti nei quintetti All-NBA
- 18 stagioni in NBA
- 7 convocazioni all’All-Star Game
- 1 inserimento nei quintetti All-NBA
- 14 stagioni in NBA
- 6 convocazioni all’All-Star Game
- 3 inserimenti nei quintetti All-NBA
- 14 stagioni in NBA
- 6 convocazioni all’All-Star Game
- 5 inserimenti nei quintetti All-NBA
- Rookie dell’anno (2003)
- 16 stagioni in NBA
- 4 convocazioni all’All-Star Game
- 2 inserimenti nei quintetti All-NBA
- Campione NBA (2011)