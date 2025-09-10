Esplora tutte le offerte Sky
NBA, volti nuovi: hanno cambiato squadra e faranno la differenza. LA CLASSIFICA

NBA fotogallery
14 foto

Sono arrivati attraverso il Draft o delle trade, hanno deciso la loro nuova destinazione in free agency o sono stati scelti per portare aria fresca in panchina: secondo ‘ESPN’ questi sono i protagonisti che durante l’estate hanno cambiato squadra e che nella prossima stagione potrebbero fare davvero la differenza 

GIDDEY RESTA A CHICAGO: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI 

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...