NBA, volti nuovi: hanno cambiato squadra e faranno la differenza. LA CLASSIFICA
Sono arrivati attraverso il Draft o delle trade, hanno deciso la loro nuova destinazione in free agency o sono stati scelti per portare aria fresca in panchina: secondo ‘ESPN’ questi sono i protagonisti che durante l’estate hanno cambiato squadra e che nella prossima stagione potrebbero fare davvero la differenza
- Scelto alla chiamata numero tre al Draft
- Ha firmato con i Clippers dopo essere stato tagliato da Phoenix
- Ha firmato con i Grizzlies dopo la fine del contratto con Cleveland
- Passato dai Rockets a Phoenix nella trade con al centro Kevin Durant
- Passato dai Clippers ai Miami nella trade a tre squadre che ha coinvolto anche Utah
- Scelto alla chiamata numero uno del Draft
- Passato dai Celtics ad Atlanta nella trade a tre squadre che ha coinvolto anche Brooklyn
- Ha firmato con i Bucks dopo la fine del contratto con Indiana
- Ha firmato con i Lakers dopo essere stato tagliato da Portland
- Nominato allenatore dei Knicks dopo il licenziamento di Tom Thibodeau
- Passato dai Nets a Denver nella trade che ha portato Michael Porter Jr. a Brooklyn
- Passato dai Grizzlies a Orlando in una trade costata quattro prime scelte future ai Magic
- Passato dai Suns a Houston nella maxi-trade che ha coinvolto sette squadre in totale