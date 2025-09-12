Il caso che vede coinvolti i Clippers, accusati dal giornalista Pablo Torre di aver aggirato i limiti del salary cap per pagare Kawhi Leonard più di quanto consentito dall’accordo collettivo in vigore tra il sindacato dei giocatori e la NBA, si arricchisce di un nuovo dettaglio. A rivelarlo è stato sempre lo stesso Torre all’interno del suo podcast, che nell’ultima puntata ha visto un ulteriore approfondimento riguardante il contratto di sponsorizzazione tra la società Aspiration, nel frattempo interessata da un processo di bancarotta, e la stella ex San Antonio e Toronto. Secondo quanto riportato da Torre, infatti, una tranche da 1.75 milioni di dollari dei pagamenti dovuti da Aspiration a Leonard e relativa al contratto complessivo di 28 milioni di dollari, sarebbe stata in forte ritardo a causa dei problemi finanziari attraversati dall’azienda e che avrebbero poi portato per l’appunto alla sua bancarotta. Secondo quanto riportato da Torre, Dennis J. Wong, socio di minoranza dei Clippers, avrebbe in quel caso investito una cifra di 1.99 milioni di dollari in Aspiration nove giorni prima che la transazione relativa al pagamento di 1.75 milioni di dollari a favore di Leonard andasse effettivamente in porto. Sempre secondo Torre, quindi, questo nuovo dettaglio costituirebbe una ulteriore prova della correlazione tra la sponsorizzazione da parte di Aspiration e i Clippers. Sul caso, nel frattempo, la NBA ha annunciato di avere aperto un’indagine interna.