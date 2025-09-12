Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Shaq a gamba tesa su Embiid: "Non sopporta le mie critiche, non ne parlerò più"

NBA

Da ormai diversi anni Shaquille O’Neal è uno degli opinionisti più popolari che commentano la NBA e, in attesa della nuova stagione, il suo focus parrebbe concentrarsi su ciò che conosce meglio: il ruolo di ‘big man’ e la sua interpretazione migliore. In uno scambio di botta e risposta con i fan attraverso ‘HoopsHype’, l’ex Lakers e Heat ha parlato di Nikola Jokic e Victor Wembanyama, per poi lanciare una stoccata a Joel Embiid

Quando Shaquille O’Neal parla, di solito, ci sono due certezze: la prima è che quasi sempre ciò che ha da dire non è banale e rappresenta la sua opinione genuina, l’altra è che l’ex di Lakers e Heat non si fa grandi problemi a bersagliare colleghi di ieri e di oggi. Chiedere a Dwight Howard per conferme, visto che i due hanno portato avanti un rapporto fatto di battute e controbattute, spesso anche pesanti, chiusosi solo nel fine settimana scorso con la riappacificazione sul palco della Basketball Hall of Fame di Springfield, dove Howard è stato introdotto tra gli applausi convinti di Shaq. E il quattro volte campione NBA non si è tirato indietro nemmeno nel botta e risposta con i suoi tifosi organizzato da ‘HoopsHype’.

Shaq e i centri della NBA di oggi

E proprio partendo dalla recente riappacificazione avvenuta a Springfield e dal complicato rapporto avuto in precedenza, un tifoso ha chiesto a Shaq con quali dei centri della NBA di oggi vorrebbe aprire una faida verbale simile a quella avuta con Howard. “Quello con cui vorrei andarci giù duro è Nikola Jokic” ha risposto O’Neal, “ma è il miglior centro della lega e quindi non avrei molto da insegnargli, anche perché ha già vinto il titolo e quindi sa come si fa a vincere”. Nel mirino di Shaq, poi, ci sarebbe Victor Wembanyama, solo che il francese “è ancora un bambino” e quindi si arriva al vero colpo basso. “Proverei a essere duro con Joel Embiid” ha sentenziato O’Neal, “ma a quanto pare non è in grado di reggere alle mie critiche e quindi mi sa che lo dovrò cancellare dalla mia lista”.

Sixers, buone notizie: Embiid e George si allenano

