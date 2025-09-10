Dopo un’annata da dimenticare, in cui hanno giocato rispettivamente 19 e 41 partite in totale, Joel Embiid e Paul George sembrano essere sulla buona strada per farsi trovare pronti all’inizio della nuova stagione. In un video postato direttamente dai Sixers, infatti, il camerunese è già in campo ad allenarsi palla in mano e l’ex Clippers suda in sala pesi. Il possibile riscatto di Philadelphia parte proprio dai due veterani, sulle cui condizioni fisiche non ci sono però ancora certezze

La buona notizia è che i Sixers, forse per placare la ridda di voci riguardanti le reali condizioni fisiche delle sue stelle, hanno deciso di aprire in qualche modo di alzare il sipario sulla nuova stagione con largo anticipo. In un video pubblicato sui social ufficiali della squadra, infatti, si vedono Joel Embiid palleggiare e tirare a canestro e Paul George spingere sulla panca in sala pesi. Al training camp di Philadelphia mancano ancora tre settimane, ma il camerunese e l’ex Clippers, insieme a diversi compagni, tra cui il rookie V.J. Edgecombe, sono insomma già in palestra a sudare. Anche perché tutti, a partire proprio da Embiid e George, sono attesi a un pronto riscatto dopo l’annata orribile chiusa al terzultimo posto della Eastern Conference.