Dopo un’annata da dimenticare, in cui hanno giocato rispettivamente 19 e 41 partite in totale, Joel Embiid e Paul George sembrano essere sulla buona strada per farsi trovare pronti all’inizio della nuova stagione. In un video postato direttamente dai Sixers, infatti, il camerunese è già in campo ad allenarsi palla in mano e l’ex Clippers suda in sala pesi. Il possibile riscatto di Philadelphia parte proprio dai due veterani, sulle cui condizioni fisiche non ci sono però ancora certezze
La buona notizia è che i Sixers, forse per placare la ridda di voci riguardanti le reali condizioni fisiche delle sue stelle, hanno deciso di aprire in qualche modo di alzare il sipario sulla nuova stagione con largo anticipo. In un video pubblicato sui social ufficiali della squadra, infatti, si vedono Joel Embiid palleggiare e tirare a canestro e Paul George spingere sulla panca in sala pesi. Al training camp di Philadelphia mancano ancora tre settimane, ma il camerunese e l’ex Clippers, insieme a diversi compagni, tra cui il rookie V.J. Edgecombe, sono insomma già in palestra a sudare. Anche perché tutti, a partire proprio da Embiid e George, sono attesi a un pronto riscatto dopo l’annata orribile chiusa al terzultimo posto della Eastern Conference.
Joel e PG, la stagione dei Sixers passa dalle loro mani
I numeri, per quanto non dicano ovviamente tutto, sono abbastanza eloquenti: nella scorsa stagione Embiid ha giocato 19 partite, George 41. Ovvio che con questa presenza tanto limitata da parte delle due stelle conclamate il rendimento di squadra sia andato a picco, così com’è ovvio che, al netto della prevedibile ulteriore crescita di giovani come Tyrese Maxeey, Jared McCain e lo stesso Edgecombe, un cambio di marcia immediato per Philadelphia passi dal pieno recupero di Embiid e George. Al di là dei buoni segnali arrivati in questi giorni e subito diffusi dai Sixers, infatti, non ci sono ancora certezze a proposito delle condizioni dei due giocatori, anche se entrambi potrebbero essere disponibili e pronti ad allenarsi con i compagni già nella fase di preparazione alla nuova stagione che prenderà il via a inizio ottobre.