NBA, operazione al pollice per Bilal Coulibaly: a rischio l'inizio di regular season

L'ala degli Washington Wizards Bilal Coulibaly ha rimediato una rottura del legamento nel pollice della mano destra durante Eurobasket ed è stato operato a New York. Secondo quanto riportato da ESPN, è probabile che il francese salterà parte dell’inizio della regular season

Non è stato certamente un Eurobasket positivo né per la nazionale francese né per i giocatori degli Washington Wizards. Dopo che Alex Sarr aveva dovuto lasciare anzitempo la competizione per via di un problema al polpaccio, anche Bilal Coulibaly ha rimediato un infortunio alla mano destra, più precisamente la rottura del legamento del pollice. Secondo quanto riportato da ESPN, è probabile che il francese salterà parte dell’inizio della regular season mentre recupera dall’operazione, facendo cominciare già col piede sbagliato la sua terza stagione in NBA, dopo che nelle prime due aveva giocato solo 63 e 59 partite per via di vari infortuni al polso (nel marzo del 2024) e al bicipite femorale (lo scorso marzo). Quest’annata sarà cruciale per la giovane carriera del francese, visto che al termine della stagione potrà negoziare con gli Wizards un’estensione di contratto.

