Doncic compra la villa di Maria Sharapova a L.A.

Non c’è più dubbio che il futuro di Luka Doncic sia a Los Angeles. Dopo aver firmato a inizio agosto un’estensione di contratto da 165 milioni di dollari in tre anni con i Lakers, il fenomeno sloveno lo scorso mese ha concluso l’acquisto di una mega villa a Manhattan Beach appartenuta nientemeno che alla leggenda del tennis Maria Sharapova. A riportarlo sono i giornalisti Sandra Barrera dell’Orange County Register e Marc Sternfield di KTLA 5, raccontando che il costo dell’acquisto è di ben 25 milioni di dollari ed è stato raggiunto lo scorso 27 agosto. Costruita nel 2015 nell’area di Hill Section con vista sull’oceano, è stata curata nei minimi dettagli da Sharapova che ne aveva acquistato la proprietà del terreno nel 2012 per 4.1 milioni di dollari, è creata con uno stile ispirato al Giappone con alberi attorno alla casa e un cortile con una fontana, oltre che una piscina, un barbecue e una doppia pista da bowling. Ovvio che un investimento del genere venga fatto a prescindere che ci si rimanga a vivere a lungo o meno (d’altronde lo sloveno pare avesse appena acquistato una casa da 15 milioni di dollari a Dallas appena prima dello scambio che lo ha portato ai gialloviola), ma Doncic pare proprio voler mettere radici a Los Angeles.