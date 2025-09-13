Doncic compra la villa di Maria Sharapova a L.A.

Dopo aver firmato l’estensione di contratto da 165 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers, Luka Doncic ha confermato una volta di più la sua voglia di mettere radici in California acquistando una mega villa appartenuta alla leggenda del tennis Maria Sharapova. Il costo è da capogiro: 25 milioni di dollari per la casa situata a Manhattan Beach
Non c’è più dubbio che il futuro di Luka Doncic sia a Los Angeles. Dopo aver firmato a inizio agosto un’estensione di contratto da 165 milioni di dollari in tre anni con i Lakers, il fenomeno sloveno lo scorso mese ha concluso l’acquisto di una mega villa a Manhattan Beach appartenuta nientemeno che alla leggenda del tennis Maria Sharapova. A riportarlo sono i giornalisti Sandra Barrera dell’Orange County Register e Marc Sternfield di KTLA 5, raccontando che il costo dell’acquisto è di ben 25 milioni di dollari ed è stato raggiunto lo scorso 27 agosto. Costruita nel 2015 nell’area di Hill Section con vista sull’oceano, è stata curata nei minimi dettagli da Sharapova che ne aveva acquistato la proprietà del terreno nel 2012 per 4.1 milioni di dollari, è creata con uno stile ispirato al Giappone con alberi attorno alla casa e un cortile con una fontana, oltre che una piscina, un barbecue e una doppia pista da bowling. Ovvio che un investimento del genere venga fatto a prescindere che ci si rimanga a vivere a lungo o meno (d’altronde lo sloveno pare avesse appena acquistato una casa da 15 milioni di dollari a Dallas appena prima dello scambio che lo ha portato ai gialloviola), ma Doncic pare proprio voler mettere radici a Los Angeles.