Il legame tra i protagonisti della NBA e la Premier League si arricchisce di un nuovo capitolo, a dire il vero iniziato già la scorsa primavera. La notizia dell’entrata di Jason Kidd nella compagine sociale dell’Everton, avvenuta per mezzo della Roundhouse Capital Fundings, parte del Friedkin Group, proprietario anche della Roma, risale infatti allo scorso aprile. L’ex stella dei Nets e Mavs, attuale allenatore di Dallas, decideva quindi di investire nell’altra squadra di Liverpool, dove sulla sponda che riguarda invece i ‘Reds’ è presente da diverso tempo come socio LeBron James, rinsaldando un rapporto tra le due sponde dell’Atlantico che appare più forte che mai. E ieri Kidd ha potuto finalmente presenziare ad una partita dei Toffees.
Kidd nel nuovo stadio dell’Everton
Da questa stagione l’Everton, storicamente di casa a Goodison Park, ha traslocato nel nuovissimo Everton Stadium, impianto all’avanguardia da 53.000 posti che nei piani della proprietà dovrebbe contribuire a rilanciare le ambizioni del club. Accolto con tutti gli onori del caso, Kidd è prima sceso proprio sul campo dell’Everton Stadium per poi assistere alla sfida con l’Aston Villa. Purtroppo per il coach dei Mavs lo spettacolo non è stato dei migliori, perché la sfida tra due squadre della ‘classe media’ della Premier Leaguesi è chiusa con uno sciapo 0-0. A giudicare dall’entusiasmo mostrato nel condividere la sua breve vacanza inglese, però, Kidd pare essersi comunque divertito parecchio. E chissà che in un futuro nemmeno tanto lontano si possa assistere ad un derby sugli spalti con LeBron.