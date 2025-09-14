Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, vacanza inglese per Kidd: il coach dei Mavs ospite nel nuovo stadio dell’Everton

NBA

Lo scorso aprile Jason Kidd, tramite la Roundhouse Capital Fundings, parte del gruppo finanziario in capo alla famiglia Friedkin, proprietaria anche della Roma, era entrato nella compagine sociale dell’Everton. E ieri il coach di Dallas ha fatto il suo esordio nel nuovissimo Everton Stadium per assistere alla sfida tra i Toffees e l’Aston Villa

Il legame tra i protagonisti della NBA e la Premier League si arricchisce di un nuovo capitolo, a dire il vero iniziato già la scorsa primavera. La notizia dell’entrata di Jason Kidd nella compagine sociale dell’Everton, avvenuta per mezzo della Roundhouse Capital Fundings, parte del Friedkin Group, proprietario anche della Roma, risale infatti allo scorso aprile. L’ex stella dei Nets e Mavs, attuale allenatore di Dallas, decideva quindi di investire nell’altra squadra di Liverpool, dove sulla sponda che riguarda invece i ‘Reds’ è presente da diverso tempo come socio LeBron James, rinsaldando un rapporto tra le due sponde dell’Atlantico che appare più forte che mai. E ieri Kidd ha potuto finalmente presenziare ad una partita dei Toffees.

Kidd nel nuovo stadio dell’Everton

Da questa stagione l’Everton, storicamente di casa a Goodison Park, ha traslocato nel nuovissimo Everton Stadium, impianto all’avanguardia da 53.000 posti che nei piani della proprietà dovrebbe contribuire a rilanciare le ambizioni del club. Accolto con tutti gli onori del caso, Kidd è prima sceso proprio sul campo dell’Everton Stadium per poi assistere alla sfida con l’Aston Villa. Purtroppo per il coach dei Mavs lo spettacolo non è stato dei migliori, perché la sfida tra due squadre della ‘classe media’ della Premier Leaguesi è chiusa con uno sciapo 0-0. A giudicare dall’entusiasmo mostrato nel condividere la sua breve vacanza inglese, però, Kidd pare essersi comunque divertito parecchio. E chissà che in un futuro nemmeno tanto lontano si possa assistere ad un derby sugli spalti con LeBron.

Approfondimento

Hall of Fame, siparietto tra Kidd e LeBron. VIDEO

NBA: Altre Notizie

Kidd in visita al nuovo stadio dell’Everton

NBA

Lo scorso aprile Jason Kidd, tramite la Roundhouse Capital Fundings, parte del gruppo finanziario...

Magic: "LeBron è un ‘bad boy’, ma non è Jordan"

NBA

Il dibattito su chi sia il più grande giocatore di sempre non perde mai slancio e, almeno negli...

Doncic compra la villa di Maria Sharapova a L.A.

NBA

Dopo aver firmato l’estensione di contratto da 165 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers,...

La statistica più folle della carriera di LeBron

NBA

LeBron James si appresta a cominciare la sua 23^ stagione in NBA, e nel corso della sua...

Tumore al cervello per l’ex NBA Jason Collins

NBA

L'ex giocatore NBA Jason Collins è entrato in cura per un tumore al cervello, come ha annunciato...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS