Lo scorso aprile Jason Kidd, tramite la Roundhouse Capital Fundings, parte del gruppo finanziario in capo alla famiglia Friedkin, proprietaria anche della Roma, era entrato nella compagine sociale dell’Everton. E ieri il coach di Dallas ha fatto il suo esordio nel nuovissimo Everton Stadium per assistere alla sfida tra i Toffees e l’Aston Villa

Il legame tra i protagonisti della NBA e la Premier League si arricchisce di un nuovo capitolo, a dire il vero iniziato già la scorsa primavera. La notizia dell’entrata di Jason Kidd nella compagine sociale dell’Everton , avvenuta per mezzo della Roundhouse Capital Fundings, parte del Friedkin Group , proprietario anche della Roma , risale infatti allo scorso aprile. L’ex stella dei Nets e Mavs , attuale allenatore di Dallas , decideva quindi di investire nell’altra squadra di Liverpool , dove sulla sponda che riguarda invece i ‘Reds’ è presente da diverso tempo come socio LeBron James , rinsaldando un rapporto tra le due sponde dell’Atlantico che appare più forte che mai. E ieri Kidd ha potuto finalmente presenziare ad una partita dei Toffees .

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Kidd nel nuovo stadio dell’Everton

Da questa stagione l’Everton, storicamente di casa a Goodison Park, ha traslocato nel nuovissimo Everton Stadium, impianto all’avanguardia da 53.000 posti che nei piani della proprietà dovrebbe contribuire a rilanciare le ambizioni del club. Accolto con tutti gli onori del caso, Kidd è prima sceso proprio sul campo dell’Everton Stadium per poi assistere alla sfida con l’Aston Villa. Purtroppo per il coach dei Mavs lo spettacolo non è stato dei migliori, perché la sfida tra due squadre della ‘classe media’ della Premier Leaguesi è chiusa con uno sciapo 0-0. A giudicare dall’entusiasmo mostrato nel condividere la sua breve vacanza inglese, però, Kidd pare essersi comunque divertito parecchio. E chissà che in un futuro nemmeno tanto lontano si possa assistere ad un derby sugli spalti con LeBron.