Il dibattito su chi sia il più grande giocatore di sempre non perde mai slancio e, almeno negli ultimi anni, i concorrenti più gettonati sono sempre loro: LeBron James e Michael Jordan. A parere di Magic Johnson la corsa tra i due è di quelle quasi alla pari, ma alla fine la leggenda dei Bulls continua ad avere qualcosa in più. E l’ex uomo simbolo dei Lakers, poi, aggiunge altri due nomi che secondo lui meritano di essere inseriti nella conversazione
Non che sia stato un colpo di scena, perché per quanto riguarda l’eterno dibattito su chi sia il più grande giocatore di sempre nella storia del basket Magic Johnson aveva già espresso più volte il suo parere. L’ex uomo simbolo dei Lakers dello ‘Showtime’, ospite del podcast ‘Earn Your Leisure”, è però recentemente tornato sull’argomento e ha voluto approfondire la sua analisi. “Il migliore di sempre è solo uno” ha esorditoMagic, “non fraintendetemi: amo LeBron, lo amo davvero, ma io ho affrontato Michael Jordan alle Finals del 1991 e gli ho visto fare quel sottomano in aria cambiando dalla destra alla sinistra…quel ragazzo era troppo cattivo, ve lo dico”. Il riferimento di Johnson è al famoso canestro acrobatico di Jordan, forse l’azione simbolo delle prime Finals vinte dai Bulls sotto la sua guida. E Magic è poi andato oltre, allargando il ragionamento agli altri candidati al premio virtuale di ‘GOAT’.
Michael, LeBron e gli altri
“Anche LeBron è un ‘bad boy’” ha specificato Magic, “solo che non è Michael”. Il dibattito per il primo posto nella graduatoria dei più grandi di sempre, quindi, finisce lì per Johnson. Eppure, oltre a Jordan e James, Magic ritiene che ci siano altri due nomi che dovrebbero entrare nella discussione quando si parla dei migliori di ogni tempo. Secondo Johnson, infatti, sia il suo storico compagno di squadra ai Lakers Kareem Abdul-Jabbar che Bill Russell, 11 titoli vinti con i Celtics tra gli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, meriterebbero di essere almeno menzionati insieme agli altri nel pantheon delle stelle più brillanti. Un pantheon che comunque, per Magic, ha un solo, insuperabile uomo simbolo: Michael Jeffrey Jordan.