Il dibattito su chi sia il più grande giocatore di sempre non perde mai slancio e, almeno negli ultimi anni, i concorrenti più gettonati sono sempre loro: LeBron James e Michael Jordan. A parere di Magic Johnson la corsa tra i due è di quelle quasi alla pari, ma alla fine la leggenda dei Bulls continua ad avere qualcosa in più. E l’ex uomo simbolo dei Lakers, poi, aggiunge altri due nomi che secondo lui meritano di essere inseriti nella conversazione

Non che sia stato un colpo di scena, perché per quanto riguarda l’eterno dibattito su chi sia il più grande giocatore di sempre nella storia del basket Magic Johnson aveva già espresso più volte il suo parere. L’ex uomo simbolo dei Lakers dello ‘Showtime’, ospite del podcast ‘Earn Your Leisure”, è però recentemente tornato sull’argomento e ha voluto approfondire la sua analisi. “Il migliore di sempre è solo uno” ha esorditoMagic, “non fraintendetemi: amo LeBron, lo amo davvero, ma io ho affrontato Michael Jordan alle Finals del 1991 e gli ho visto fare quel sottomano in aria cambiando dalla destra alla sinistra…quel ragazzo era troppo cattivo, ve lo dico”. Il riferimento di Johnson è al famoso canestro acrobatico di Jordan, forse l’azione simbolo delle prime Finals vinte dai Bulls sotto la sua guida. E Magic è poi andato oltre, allargando il ragionamento agli altri candidati al premio virtuale di ‘GOAT’.