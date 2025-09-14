Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Magic non ha dubbi sul più grande di sempre: "LeBron è un ‘bad boy’, ma non è Jordan"

NBA

Il dibattito su chi sia il più grande giocatore di sempre non perde mai slancio e, almeno negli ultimi anni, i concorrenti più gettonati sono sempre loro: LeBron James e Michael Jordan. A parere di Magic Johnson la corsa tra i due è di quelle quasi alla pari, ma alla fine la leggenda dei Bulls continua ad avere qualcosa in più. E l’ex uomo simbolo dei Lakers, poi, aggiunge altri due nomi che secondo lui meritano di essere inseriti nella conversazione

Non che sia stato un colpo di scena, perché per quanto riguarda l’eterno dibattito su chi sia il più grande giocatore di sempre nella storia del basket Magic Johnson aveva già espresso più volte il suo parere. L’ex uomo simbolo dei Lakers dello ‘Showtime’, ospite del podcast ‘Earn Your Leisure”, è però recentemente tornato sull’argomento e ha voluto approfondire la sua analisi. “Il migliore di sempre è solo uno” ha esorditoMagic, “non fraintendetemi: amo LeBron, lo amo davvero, ma io ho affrontato Michael Jordan alle Finals del 1991 e gli ho visto fare quel sottomano in aria cambiando dalla destra alla sinistra…quel ragazzo era troppo cattivo, ve lo dico”. Il riferimento di Johnson è al famoso canestro acrobatico di Jordan, forse l’azione simbolo delle prime Finals vinte dai Bulls sotto la sua guida. E Magic è poi andato oltre, allargando il ragionamento agli altri candidati al premio virtuale di ‘GOAT’.

FOTOGALLERY

©Getty

1/100
NBA

I 100 migliori giocatori NBA di sempre. CLASSIFICA

Non esisterà mai una classifica all-time che possa mettere d’accordo chiunque, ma rimane sempre un argomento di discussione interessante. Lo scrittore del sito Clutch Points Josh Eberley ha realizzato una formula chiamata E-Rank che prende in considerazione 23 diversi fattori (tra cui statistiche della carriera, trofei, premi, e prestazioni al picco) per riunire in un solo numero l’impatto di un giocatore nella sua carriera. Questa è la top-100 ogni epoca che ne è uscita, di cui 22 giocatori sono ancora In attività

Vai alla Fotogallery

Michael, LeBron e gli altri

Anche LeBron è un ‘bad boy’” ha specificato Magic, “solo che non è Michael”. Il dibattito per il primo posto nella graduatoria dei più grandi di sempre, quindi, finisce lì per Johnson. Eppure, oltre a Jordan e JamesMagic ritiene che ci siano altri due nomi che dovrebbero entrare nella discussione quando si parla dei migliori di ogni tempo. Secondo Johnson, infatti, sia il suo storico compagno di squadra ai Lakers Kareem Abdul-Jabbar che Bill Russell11 titoli vinti con i Celtics tra gli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, meriterebbero di essere almeno menzionati insieme agli altri nel pantheon delle stelle più brillanti. Un pantheon che comunque, per Magic, ha un solo, insuperabile uomo simbolo: Michael Jeffrey Jordan

Approfondimento

La statistica più folle della carriera di LeBron

NBA: Altre Notizie

Kidd in visita al nuovo stadio dell’Everton

NBA

Lo scorso aprile Jason Kidd, tramite la Roundhouse Capital Fundings, parte del gruppo finanziario...

Magic: "LeBron è un ‘bad boy’, ma non è Jordan"

NBA

Il dibattito su chi sia il più grande giocatore di sempre non perde mai slancio e, almeno negli...

Doncic compra la villa di Maria Sharapova a L.A.

NBA

Dopo aver firmato l’estensione di contratto da 165 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers,...

La statistica più folle della carriera di LeBron

NBA

LeBron James si appresta a cominciare la sua 23^ stagione in NBA, e nel corso della sua...

Tumore al cervello per l’ex NBA Jason Collins

NBA

L'ex giocatore NBA Jason Collins è entrato in cura per un tumore al cervello, come ha annunciato...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS