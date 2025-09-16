"The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" è uno dei programmi più seguiti e apprezzati d'America, trasmesso ogni sera (escluso i weekend) dal celebre Rockfeller Center di New York. Tranne che nella puntata trasmessa questo lunedì (e registrata la domenica) che ha visto il celebre show di NBC eccezionalmente "in trasferta", a Detroit. Il motivo? Uno degli ospiti della trasmissione è stato la superstar dei Pistons Cade Cunningham. "Cara Detroit, lo show di stasera è una lettera d'amore alla città. Spero vi piaccia, e grazie per averci accolto a braccia aperte", ha scritto Jimmy Fallon su X ai suoi quasi 50 milioni di follower. E proprio il popolarissimo presentatore è stato protagonista di un riuscitissimo sketch con la star dei Pistons. Dopo aver mostrato al pubblico una foto di Cunningham al Draft 2021 - quando si presentò sul palco con un completo blu e nero e un paio di occhiali Cartier C Décor - il giocatore ha scelto di regalare a Fallon proprio un paio di quegli iconici occhiali, che a Detroit sono ribattezzati in gergo come "Buffs" (ma anche "sticks" o "yays", in una città da sempre attentissima alla moda e allo stile).