NBA, Cade Cunningham ospite allo show di Jimmy Fallon: con un regalo speciale. VIDEO

NBA

La star dei Pistons aveva sfoggiato i Cartier C Décor (che a Detroit tutti chiamano semplicemente "Buffs") il giorno del Draft 2021, al momento di salire sul palco da scelta n°1 assoluta. E proprio quegli occhiali sono finiti addosso a Jimmy Fallon durante la recente puntata del suo show, per l'occasione registrato proprio nella città del Michigan

"The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" è uno dei programmi più seguiti e apprezzati d'America, trasmesso ogni sera (escluso i weekend) dal celebre Rockfeller Center di New York. Tranne che nella puntata trasmessa questo lunedì (e registrata la domenica) che ha visto il celebre show di NBC eccezionalmente "in trasferta", a Detroit. Il motivo? Uno degli ospiti della trasmissione è stato la superstar dei Pistons Cade Cunningham. "Cara Detroit, lo show di stasera è una lettera d'amore alla città. Spero vi piaccia, e grazie per averci accolto a braccia aperte", ha scritto Jimmy Fallon su X ai suoi quasi 50 milioni di follower. E proprio il popolarissimo presentatore è stato protagonista di un riuscitissimo sketch con la star dei Pistons. Dopo aver mostrato al pubblico una foto di Cunningham al Draft 2021 - quando si presentò sul palco con un completo blu e nero e un paio di occhiali Cartier C Décor - il giocatore ha scelto di regalare a Fallon proprio un paio di quegli iconici occhiali, che a Detroit sono ribattezzati in gergo come "Buffs" (ma anche "sticks" o "yays", in una città da sempre attentissima alla moda e allo stile). 

Il n°2 dei Pistons è stato protagonista nell'ultimo campionato della sua miglior stagione NBA: non solo ha guidato Detroit a un record di 44 vinte e 38 perse (30 successi in più rispetto allo scorso anno) con conseguente primo approdo ai playoff dal 2019, ma ha anche fatto il suo esordio all'All-Star Game ed è stato incluso nel terzo quintetto NBA a fine anno. In tanti sono pronti a scommetere che sia nata una stella: e l'ospitata da Jimmy Fallon non fa altre che confermare lo status da superstar della guardia dei Pistons. 

La svolta di Detroit dopo due anni orribili

