Si appresta a iniziare quella che sarà la sua 19^ stagione in NBA, la prima con la maglia degli ambiziosissimi Rockets dopo lo scambio avvenuto in estate con Phoenix, ma Kevin Durant guarda già avanti. E in un evento pubblico organizzato da ‘Boardroom’, casa di produzione di cui è socio principale, il super veterano ha anche risposto ad una domanda sulla sua possibile presenza alle prossime Olimpiadi, ponendo una sola condizione per vestire di nuovo la maglia di Team USA

L’orizzonte a breve è di quelli potenzialmente esaltanti, perché dopo due stagioni a dir poco deludenti vissute a Phoenix , Kevin Durant può davvero tornare a pensare in grande insieme agli ambiziosissimi Rockets . A Houston , infatti, dopo l’eccellente annata chiusa con l’eliminazione da parte di Golden State a l primo turno dei playoff e dopo un mercato estivo a dir poco sontuoso , l’idea sembra proprio essere quella di provare a detronizzare i Thunder campioni in carica e tornare alle Finals , che da quelle parti mancano da trent’anni. In attesa di presentarsi al training camp agli ordini di coach Ime Udoka , però, Durant si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza senza rinunciare a qualche apparizione pubblica, come quella avvenuta ieri ad un evento organizzato da ‘Boardroom’, la sua casa di produzione. E tra le domande arrivate dal pubblico ce n’è stata una che ha allargato lo sguardo ben oltre la prossima stagione.

Los Angeles 2028? Solo a una condizione

Che Durant, tra i tanti traguardi raggiunti durante una carriera clamorosa, possa anche fregiarsi del titolo, ovviamente del tutto virtuale, di ‘Mr. Team USA’ è abbastanza assodato. Con quattro ori olimpici e un oro mondiale, manifestazione in cui è stato anche MVP a soli 22 anni, la stella ora ai Rockets ha infatti superato Carmelo Anthony come atleta più vincente della versione maschile di Team USA. Un’avventura, quella con la maglia della nazionale, che potrebbe non essersi ancora conclusa per Durant. Di fronte alla domanda relativa ad una sua possibile partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, quando lui sarà alla soglia dei quarant’anni, KD non ha detto di no: “Solo se sarò ancora me stesso, non voglio recitare la parte del classico veterano che se ne sta seduto in fondo alla panchina”. Porte aperte verso un altro possibile capitolo a stelle e strisce, quindi, ma solo a patto che il fisico regga nei prossimi tre anni.