NBA, buchi da coprire: il difetto principale di ogni squadra in vista della nuova stagione

All’avvio della stagione 2025-26 manca poco più di un mese e molte squadre devono ancora definire nuovi equilibri e assimilare i cambiamenti arrivati durante l’estate con il mercato e il Draft. Per tutte, però, c’è un difetto principale sui cui lavorare, un buco da coprire in fretta in vista della prima palla a due della regular season. Nell’analisi di ‘ESPN’ queste sono le priorità di cui ogni squadra dovrebbe occuparsi

Nuova stagione: il ‘buco’ di ogni squadra

