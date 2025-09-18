Tra i free agent che ancora non hanno un contratto, Ben Simmons è probabilmente quello con il curriculum più prestigioso. L’australiano, primissima scelta al Draft del 2016, dopo la fine del contratto con i Clippers è ancora alla ricerca di una squadra e nelle ultime settimane erano circolate voci circa un suo possibile, clamoroso ritiro a soli 29 anni. Voci a cui lo stesso giocatore ha voluto rispondere tramite social

Le voci circolavano da ormai diverse settimane, alimentate dal fatto che a ormai quasi tre mesi dall’apertura ufficiale del mercato Ben Simmons non avesse ancora trovato una squadra . Vero che le ultime annate dell’australiano sono state tutt’altro che indimenticabili, a partire proprio dall’ultimo scampolo di stagione vissuto con i Clippers , ma trattandosi comunque di un giocatore di un certo livello la mancanza di un accordo aveva lasciato molti sorpresi. Primissima scelta al Draft del 2016 e entrato in NBA con l’etichetta di talento dal potenziale straordinario, qualcuno aveva azzardato addirittura un Simmons prossimo al ritiro a soli 29 anni . A smentire i rumors, però, è stato direttamente il giocatore su Instagram .

Simmons dice addio? Lui risponde secco

Una cosa, nel mistero che circonda Simmons dallo scorso giugno, pare certa: l’ex Sixers e Nets gode di parecchio tempo libero. Tanto da potersi permettere di interagire su Instagram con chi, come il profilo ‘Courtside Buzz’, rilanciava le voci del suo possibile ritiro. Sotto a una foto recente del giocatore, infatti, un utente ha domandato candidamente: “Ma si è ritirato?”, e a rispondergli è stato direttamente Simmons con un secco “No”. Dopo che New York, in teoria la squadra più interessata a metterlo sotto contratto, ha preferito puntare su Landry Shamet e Malcolm Brogdon, quindi, la ricerca di una nuova squadra prosegue per Simmons, ex fenomeno generazionale che a poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione è ancora disoccupato, ma che sembra non voler ancora dire addio al basket.