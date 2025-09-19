Lo scorso giugno la trade che ha portato Kevin Durant da Phoenix a Houston ha segnato un record assoluto coinvolgendo ben sette squadre. E l’allargamento a più squadre per poter perfezionare uno scambio potrebbe diventare sempre più diffuso, perché le complicate regole del mercato NBA impongono ai vari front office uno sforzo in termini di fantasia. Così ‘Bleacher Report’ ha provato a immaginare una mega operazione a otto squadre che coinvolgerebbe anche l’azzurro appena passato a Miami