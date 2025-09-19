Il ricordo di quella serata incredibile vissuta al Madison Square Garden è evidentemente ancora vivo per Tyrese Haliburton e anche per i tifosi di casa. Sono trascorsi ormai quasi quattro mesi da quella gara-1 delle finali della Eastern Conference , con i Pacers a recuperare da -17 nel 4° quarto e il tiro finale della stella di Indiana , che nelle sue intenzioni era da tre, ma sarebbe poi stato conteggiato da due, rimandando la vittoria in rimonta degli ospiti all’overtime. Nel frattempo, però, Haliburton era già passato alla storia nella lunga rivalità tra le due squadre i mitando la leggendaria esultanza di Reggie Miller in gara-5 di un’altra serie di finale a Est nel 1994 . Quel gesto, allora, era rivolto al tifoso dei Knicks per eccellenza , che ora ha chiesto a Haliburton di non ripeterlo più.

Tyrese, Spike, Reggie e una rivalità mai sopita

Il destinatario del gesto di Miller nel 1994 e quindi, inutile negarlo, anche della riedizione della medesima esultanza messa in campo da Haliburton giusto qualche mese fa, era e rimane Spike Lee. Il regista, messo davanti ai microfoni del podcast ‘The Young Man And The Three’ proprio accanto a Haliburton, gli ha quindi chiesto di non ripetere quell’esultanza. La risposta del playmaker dei Pacers: “Non, non posso rifarlo, quando tornerò in campo non potrò più esultare in quel modo”. Al che Lee ha replicato “Almeno non farlo in faccia a me!” e Haliburton ha quindi specificato: “Non lo farò più, e se dovessi rifarlo dovrebbe essere proprio in concomitanza con il momento perfetto per quella esultanza”.