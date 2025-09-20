Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Lauri Markkanen sceglie il suo miglior quintetto del Resto del Mondo

NBA fotogallery
11 foto
©Getty

Adam Silver e la NBA sembrano intenzionati a trasformare l'All-Star Game in un mini-torneo con due squadre composte da All-Star USA e una con i migliori giocatori del Resto del Mondo. Il finlandese degli Utah Jazz, grande protagonista agli ultimi Europei, ha la sua idea su chi dovrebbe far parte del quintetto non statunitense. E annuncia le sue scelte. 

VIDEO. LAURI MARKKANEN: UNA CERTEZZA PER GLI UTAH JAZZ

Adam Silver e la NBA sembrano intenzionati a trasformare l'All-Star Game in un mini-torneo con...

