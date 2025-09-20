NBA, Lauri Markkanen sceglie il suo miglior quintetto del Resto del Mondo
Adam Silver e la NBA sembrano intenzionati a trasformare l'All-Star Game in un mini-torneo con due squadre composte da All-Star USA e una con i migliori giocatori del Resto del Mondo. Il finlandese degli Utah Jazz, grande protagonista agli ultimi Europei, ha la sua idea su chi dovrebbe far parte del quintetto non statunitense. E annuncia le sue scelte.
- APPENA FUORI DAL QUINTETTO
- FRANZ WAGNER (GERMANIA - ORLANDO MAGIC)
- Di lui Markkanen ha detto: "Wagner potrebbe tranquillamente far parte di quel quintetto"
- ALPEREN SENGUN (TURCHIA - HOUSTON ROCKETS)
- DOMANTAS SABONIS (LITUANIA - SACRAMENTO KINGS)
- KARL-ANTHONY TOWNS (REP. DOMINICANA - NEW YORK KNICKS)
- GUARDIA
- SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (CANADA - OKLAHOMA CITY THUNDER)
- GUARDIA
- LUKA DONCIC (SLOVENIA - LOS ANGELES LAKERS)
- ALA
- GIANNIS ANTETOKOUNMPO (GRECIA - MILWAUKEE BUCKS)
- ALA
- NIKOLA JOKIC (SERBIA - DENVER NUGGETS)
- CENTRO
- VICTOR WEMBANYAMA (FRANCIA - SAN ANTONIO SPURS)