Kevin Durant ha confermato di essere stato molto vicino al ritorno ai Golden State Warriors lo scorso febbraio, dopo essere stato messo sul mercato dai Phoenix Suns. "Siamo riusciti a dire loro di aspettare", ha rivelato KD, poi passato agli Houston Rockets prima dell'estate

Ad un mese dal via della stagione NBA, uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Kevin Durant, atteso alla nuova avventura con gli Houston Rockets. Il prodotto di Texas University sta già facendo gruppo ed è andato a pescare col nuovo-vecchio compagno Steven Adams (già con lui ai tempi dei Thunder), poi si metterà a disposizione di coach Ime Udoka nella speranza che possa essere il pezzo mancante di Houston per diventare una reale contender.

Nel frattempo KD, visto di recente a Milano, ha parlato a CNBC del suo ultimo anno e delle voci di scambio che lo hanno coinvolto. La più importante e è stata quella dello scorso febbraio, vicina alla trade deadline, dove è stato vicino ad un clamoroso ritorno ai Golden State Warriors. "Ho sentito che Golden State era in lizza alla trade deadline, ma è stato allora che è entrato in gioco Rich (Kleiman, il suo storico agente, ndr), e le relazioni che abbiamo costruito in giro per la Lega e avendo già giocato a Golden State ci hanno aiutato. Siamo riusciti a dire loro di aspettare".

Infatti, da quanto era filtrato all'epoca, KD fermò lo scambio tra Phoenix Suns e Warriors, non tornò sulla Baia e rimase in Arizona, mentre Golden State chiuse lo scambio per far arrivare Jimmy Butler. Questo "rifiuto" fece abbastanza scalpore, perché Durant è diventato due volte campione NBA proprio al fianco di Stephen Curry e Draymond Green, ma va anche ricordato che la sua avventura si chiuse in modo tormentato, col grave infortunio al tendine d'Achille durante le Finals del 2019 perse contro i Raptors.