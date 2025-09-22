Chi viaggerà di più nel 2025-26? CLASSIFICA

Manca un mese all’inizio della regular season, quando le squadre NBA cominceranno a macinare chilometri in aereo per completare le 82 partite previste dal calendario. Chris Gunther di Charting Hoops ha calcolato il numero di miglia (a cui di fianco troverete il corrispettivo in chilometri) che ciascuna squadra dovrà percorrere in base al calendario. Come sempre, le squadre costiere hanno uno svantaggio, a cui poi si aggiungono anche le due squadre impegnate in Europa — e non a caso entrambe sul podio della stagione