A meno di un mese dall'inizio della regular season, il sito 'Fadeaway World' ha provato a definire con una sola parola le speranza di titolo di ogni squadra. Per qualcuno il titolo è un miraggio, per qualcun altro un obiettivo concreto, e per qualcun altro ancora un sogno da coltivare.

Speranze di titolo? Una parola per ogni squadra

NBA

A meno di un mese dall'inizio della regular season, il sito 'Fadeaway World' ha provato a...

30 foto

Chi viaggerà di più nel 2025-26? CLASSIFICA

NBA

Manca un mese all’inizio della regular season, quando le squadre NBA cominceranno a macinare...

30 foto

Il quintetto di Markkanen per il Resto del Mondo

NBA

Adam Silver e la NBA sembrano intenzionati a trasformare l'All-Star Game in un mini-torneo con...

11 foto

Mercato: la possibile mega trade a otto squadre

NBA

Lo scorso giugno la trade che ha portato Kevin Durant da Phoenix a Houston ha segnato un record...

16 foto

Dennis Smith J. torna a Dallas: le firme

NBA

Dennis Smith Jr. torna a Dallas, la squadra che nel 2017 l'aveva scelto al Draft. San Antonio...

168 foto

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...