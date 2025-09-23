Speranze di titolo? Una parola per ogni squadra

NBA, speranze di titolo? Una parola che definisce la stagione di ogni squadra
A meno di un mese dall'inizio della regular season, il sito 'Fadeaway World' ha provato a definire con una sola parola le speranza di titolo di ogni squadra. Per qualcuno il titolo è un miraggio, per qualcun altro un obiettivo concreto, e per qualcun altro ancora un sogno da coltivare.
- Speranzosi
- Convalescenti
- Tanking
- Insicuri
- Confusi
- Affamati
- Nervosi
- Pronti
- Eccitanti
- Preparati
- Famelici
- Rassegnati
- Boh
- Cauti
- Rebuilding
- Frustrati
- Disperati
- Motivati
- Persi
- Ossessionati
- Fiduciosi
- Concentrati
- Inquieti
- Dubbiosi
- Calmi
- Contraddittori
- Entusiasti
- Rilassati
- Tanking
- Disinteressati