NBA, il mercato non si ferma mai: 10 trade possibili che cambierebbero volto alla stagione
Al via della nuova annata manca ormai meno di un mese, e il mercato NBA vive una breve fase di stallo. Le trattative, però, dovrebbero riprendere a breve e secondo ‘Bleacher Report’ queste sono le dieci trade che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi potrebbero modificare in maniera sensibile lo scenario della stagione 2025-26
- L’impressione, a Portland, è che la squadra non sia troppo distante dal poter fare un salto di qualità importante, e l’arrivo di un All-Star potrebbe aiutare
- Tyler Herro
- Jaime Jaquez Jr.
- Terry Rozier
- Jerami Grant
- Shaedon Sharpe
- Robert Williams III
- Una prima scelta al Draft 2029
- Difendere il titolo vinto lo scorso giugno non sarà facile per Oklahoma City, che potrebbe pensare di rinforzarsi da subito sugli esterni
- Keegan Murray
- Nikola Topic
- Ousmane Dieng
- Una prima scelta al Draft 2026 (protetta top-4)
- Una prima scelta al Draft 2027 (protetta top-5)
- Una seconda scelta al Draft 2028
- Che i Rockets fossero già una delle migliori squadre difensive non è una novità, ma per alzare il livello in attacco potrebbe non bastare l’arrivo di Kevin Durant
- Norman Powell
- Reed Sheppard
- Steven Adams
- Una seconda scelta al Draft 2026
- Una seconda scelta al Draft 2027
- Il mercato di Golden State è stato fin qui bloccato dalla questione riguardante Jonathan Kuminga, scambiarlo significherebbe poter finalmente dare profondità ad un roster molto limitato per ora
- Coby White
- Jalen Smith
- Jonathan Kuminga (via sign-and-trade)
- Moses Moody
- Una prima scelta al Draft 2028
- Cason Wallace è stata una pedina importante per i Thunder campioni NBA, ma potrebbe essere sacrificato per aggiungere centimetri e kilogrammi al roster
- Trey Murphy III
- Cason Wallace
- Isaiah Joe
- Ousmane Dieng
- Una prima scelta al Draft 2026 (protetta top-4)
- Una seconda scelta al Draft 2030
- Liberarsi dell’eterno infortunato Paul George per portarsi a casa un altro All-Star? A Philadelphia potrebbero mettere sul tavolo le future scelte al Draft pur di chiudere un’operazione simile
- Lauri Markkanen
- Paul George
- Una prima scelta al Draft 2028
- Una seconda scelta al Draft 2028
- Una seconda scelta al Draft 2030
- La Eastern Conference sembra ora più che mai un terreno da conquistare e Detroit potrebbe davvero provare a fare il colpaccio sul mercato per candidarsi ad un clamoroso ritorno alle Finals dopo più di vent’anni
- Devin Booker
- Ron Holland II
- Jaden Ivey
- Tobias Harris
- Una prima scelta al Draft 2027
- Una prima scelta al Draft 2029
- Una prima scelta al Draft 2031
- A Miami, da sempre, non amano troppo il ritrovarsi in seconda fila rispetto alla concorrenza, e Pat Riley non è mai stato tipo da tirarsi indietro rispetto a operazioni dall’impatto immediato sulla squadra
- Trey Murphy III
- Jordan Hawkins
- Yves Missi
- Andrew Wiggins
- Kel’el Ware
- Una prima scelta al Draft 2029 (protetta top-3)
- L’infortunio pesante occorso a Fred VanVleet costringe Houston a rivedere i suoi piani, ma in Texas potrebbero continuare a pensare in grande anche nella ricerca del sostituto dell’ex Toronto
- Tyrese Maxey
- Eric Gordon
- Reed Sheppard
- Tari Eason
- Fred VanVleet
- Clint Capela
- Una prima scelta al Draft 2027
- Una prima scelta al Draft 2029
- E se a Est la vera mina vagante fosse Philadelphia? Con una stella in più a roster i Sixers, saluta collettiva permettendo, rischierebbero di far paura a tutti
- Devin Booker
- Jared McCain
- Paul George
- Una prima scelta al Draft 2028
- Una prima scelta al Draft 2029
- Una prima scelta al Draft 2031