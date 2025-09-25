Al via della nuova annata manca ormai meno di un mese, e il mercato NBA vive una breve fase di stallo. Le trattative, però, dovrebbero riprendere a breve e secondo ‘Bleacher Report’ queste sono le dieci trade che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi potrebbero modificare in maniera sensibile lo scenario della stagione 2025-26