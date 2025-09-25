La parola fine alla intricatissima vicenda con protagonista Jonathan Kuminga potrebbe finalmente essere arrivata al suo epilogo. Dopo oltre tre mesi di trattative, voci, dichiarazioni, smentite e passi falsi, infatti, Golden State e Sacramento sarebbero vicine all’accordo per mettere in piedi un’operazione di sign-and-trade che porterebbe il congolese ai Kings. A riportarlo è ‘The Athletic’, che citando fonti interne alle due squadre racconta di un interesse mai sopito da parte di Sacramento e di un riaccendersi di una trattativa già abbozzata nelle scorse settimane. Kuminga, restricted free agent, non ha fin qui trovato alcun accordo con il front office dei Dubs e avrebbe palesato il suo gradimento per un trasloco altrove. I Kings, come detto, sono disponibili ad accollarsi un triennale da 63 milioni di dollari complessivi. Il nodo, però, resta la contropartita che andrebbe a Golden State.