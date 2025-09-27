L'ordine si riferisce alla stagione che sta per iniziare, e quindi in classifica non trovano posto i nomi di quelle superstar assolute (da Jayson Tatum a Tyrese Haliburton fino a Damian Lillard) che dovranno saltare gran parte, se non tutto, il prossimo campionato. Ma come al solito le scelte di ESPN sono destinate a far discutere e la Top 100 per il 2025-26 non fa eccezione. Ecco la classifica completa