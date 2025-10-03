Dopo il grande lavoro fatto sul proprio fisico e messo in mostra già durante Eurobasket, Luka Doncic ha iniziato alla grande anche il training camp con i Lakers. E lo sloveno sembra proprio voler abbracciare la filosofia di coach JJ Redick, che al termine della scorsa stagione aveva esortato i suoi a farsi trovare ‘in forma da titolo’. Una forma che, stando a Doncic, è mentale oltre che fisica

Il nuovo Doncic e la linea Redick

“Non si tratta solo di raggiungere la miglior forma fisica” ha commentato Luka Doncic a proposito della durezza degli allenamenti in questi primi giorni di preparazione alla nuova stagione, “bensì di raggiungere la miglior forma dal punto di vista mentale, che è fondamentale”. E proprio lo sloveno, che secondo molti era il destinatario principale delle parole spese da Redick dopo l’eliminazione al primo turno dei playoff per mano di Minnesota, dopo aver trascorso un’estate all’insegna della cura del proprio corpo, non esattamente la sua specialità fin lì, pare voler sposare in pieno la linea del suo coach. “Stiamo provando a migliorare sia la forma fisica che quella mentale durante gli allenamenti” ha confessato l’ex Dallas, “tutti si sono presentati già in ottime condizioni, tutti stanno correndo tantissimo: è stato davvero bello”. E l’intenzione, di Redick, di Doncic e dei Lakers tutti, sembra proprio essere quella di voler continuare a correre per tutta la prossima stagione, magari arrivando fino a giugno, quando in palio ci sarà il tanto agognato titolo NBA.