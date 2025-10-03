Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Seth Curry: "Ho provato a comprare il numero 30 da Steph, ma non ha bisogno di soldi"

NBA
©Getty

Seth Curry ha firmato un accordo non garantito con i Golden State Warriors, provando a conquistarsi un posto a roster durante il training camp. Al momento della scelta del numero ha provato, ironicamente, a "comprare" il numero 30 dal fratello Steph, ovviamente senza successo: "Mi ha detto che non ha bisogno di soldi, e credo che nemmeno la NBA sarebbe stata d'accordo" ha rivelato ridendo in conferenza stampa

Poco più di dieci anni fa Seth Curry cominciava la sua carriera sulla Baia di San Francisco, ben figurando nell'affiliata della G League dei Golden State Warriors pur senza mai esordire con la "prima squadra". Oggi Seth, a 35 anni, ci vuole riprovare, accordandosi per un contratto non garantito con gli Warriors dandosi l'obiettivo di conquistare un posto nel roster durante il training camp, così da poter giocare per la prima volta in carriera insieme al fratello Steph. C'è solo un problema: chi indosserà il numero 30 "di famiglia" appartenuto a papà Dell e portato da entrambi i figli? La risposta l'ha data Seth stesso in conferenza stampa: "Ho provato a comprare il 30 da Steph, ma mi ha risposto che non ha bisogno di soldi" ha detto con un sorriso. "E credo che neanche la NBA sarebbe stata d'accordo". Il numero 30 rimarrà allora saldamente sulle spalle del miglior tiratore da tre punti nella storia della NBA, mentre Seth si è accontentato del numero 31, già indossato in carriera a Cleveland, Portland e Philadelphia. Con la speranza di riuscire a far parte del roster per la regular season, dove i due Curry diventerebbero la 23^ coppia di fratelli nella storia NBA a giocare nella stessa squadra - e la terza in attività insieme agli Antetokounmpo a Milwaukee e ai Wagner a Orlando.

NBA: Altre Notizie

Seth Curry: "Ho provato a comprare il 30 da Steph"

NBA

Seth Curry ha firmato un accordo non garantito con i Golden State Warriors, provando a...

New York batte Phila nella prima di preseason

NBA

Nella prima partita della preseason NBA i New York Knicks non hanno problemi a superare i...

Sky e NBA, nuovo accordo pluriennale: i dettagli

casa del basket

Accordo pluriennale per la trasmissione delle partite top del basket Usa. La Casa dello Sport di...

Davis: "Il mio peso? Non è un problema"

NBA

Alle tradizionali misurazioni che si svolgono all’inizio del training camp, Anthony Davis si è...

Durant: "Estenderò il mio contratto con Houston"

NBA

Al suo primo giorno con gli Houston Rockets, Kevin Durant ha detto chiaramente che intende...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS