Bruson-Anunoby guidano i Knicks: Phila ancora ko

NBA Abu Dhabi Games: buona anche la seconda per New York, trascinata da Brunson e Anunoby
Dopo il +15 della prima sfida di preseason stagionale, i Knicks superano i Sixers anche nel rematch, grazie a un roster più profondo e con più qualità: 112-104 per i blu-arancio il risultato finale. Philadelphia mette in mostra un buon Maxey, il rookie VJ Edgecombe fa divertire, ma la rimonta finale non si concretizza e coach Nurse incassa la seconda sconfitta di questa preseason
Tradizione rispettata ad Abu Dhabi: chi vince la prima partita (New York aveva superato Philadelphia solo 48 ore fa) vince anche la seconda. Così avevano fatto Atlanta (su Milwaukee) nel 2022, Minnesota (su Dallas) nel 2023 e Boston (su Denver) lo scorso anno: così hanno fatto anche i Knicks, che hanno sconfitto 112-104 i Sixers nella seconda sfida disputata negli Emirati Arabi. Miglior marcatore dei blu-arancio (votato come miglior giocatore della partita) è stato Jalen Brunson, autore di 14 punti con 5/10 al tiro. Bene per Mike Brown anche OG Anunoby, assente nella prima partita (13 punti con 3/5 da tre per lui e +20 New York con lui in campo), ma in generale tutti i Knicks hanno confermato di essere più avanti dei loro avversari nell'Atlantic Division. E non potrebbe essere altrimenti, viste le assenze - oltre che di Joel Embiid e di Paul George - anche di Quentin Grimes e Jared McCain. Nonostante i 16 punti di Tyrese Maxey, Philadelphia è andata sotto in doppia cifra prima di riuscire poi nel finale - con i canestri di Kennedy Chandler (16 punti anche per lui) e Malcolm Hill (14) - a tornare a contatto, senza però riuscire a evitare il secondo ko della loro preseason.
Buoni segnali (e una super schiacciata) da Edgecombe
Tra le note positive in casa Sixers, i voli sopra il ferro del rookie VJ Edgecombe, autore di una straordinaria schiacciata nelle fasi iniziali della gara, di una spettacolare stoppata poco dopo (a dimostrazione che il suo atletismo lo sfrutta anche in difesa) e di letture di gioco comunque avanzate per un giocatore alla sola seconda partita NBA della sua vita (con un tiro da fuori che resta da costruire). Otto dei suoi 10 punti arrivano nel primo quarto, ma in attesa di recuperare tutti gli uomini in infermeria, i Sixers possono guardare con speranza allo sviluppo della loro matricola.