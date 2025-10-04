Bruson-Anunoby guidano i Knicks: Phila ancora ko

Tradizione rispettata ad Abu Dhabi: chi vince la prima partita (New York aveva superato Philadelphia solo 48 ore fa) vince anche la seconda. Così avevano fatto Atlanta (su Milwaukee) nel 2022, Minnesota (su Dallas) nel 2023 e Boston (su Denver) lo scorso anno: così hanno fatto anche i Knicks, che hanno sconfitto 112-104 i Sixers nella seconda sfida disputata negli Emirati Arabi. Miglior marcatore dei blu-arancio (votato come miglior giocatore della partita) è stato Jalen Brunson, autore di 14 punti con 5/10 al tiro. Bene per Mike Brown anche OG Anunoby, assente nella prima partita (13 punti con 3/5 da tre per lui e +20 New York con lui in campo), ma in generale tutti i Knicks hanno confermato di essere più avanti dei loro avversari nell'Atlantic Division. E non potrebbe essere altrimenti, viste le assenze - oltre che di Joel Embiid e di Paul George - anche di Quentin Grimes e Jared McCain. Nonostante i 16 punti di Tyrese Maxey, Philadelphia è andata sotto in doppia cifra prima di riuscire poi nel finale - con i canestri di Kennedy Chandler (16 punti anche per lui) e Malcolm Hill (14) - a tornare a contatto, senza però riuscire a evitare il secondo ko della loro preseason.