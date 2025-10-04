Nella primissima partita di preseason, giocata giovedì, ha avuto la meglio New York per 99-84 e ora, a due giorni di distanza, Sixers e Knicks si ritrovano di nuovo contro nella seconda partita degli Abu Dhabi Games. Diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua

La rivalità è pur sempre una di quelle storiche della NBA e, anche se si tratta di un’amichevole in preparazione alla nuova stagione, quando in campo scendono Sixers e Knicks non è mai una partita banale. Le due squadre, protagoniste dell’appuntamento ormai tradizionale della offseason agli Abu Dhabi Games, si sono date già battaglia giovedì, quando è stata New York ad avere la meglio per 99-84. Ora, sempre ad Abu Dhabi, Philadelphia può prendersi una pronta rivincita, magari puntando sulla coppia di guardie formata da Tyrese Maxey e dal rookie VJ Edgecombe, già tra i migliori nella sconfitta di due giorni fa.