NBA, Sixers e Knicks di nuovo di fronte ad Abu Dhabi: diretta dalle 17 su Sky Sport Basket

Nella primissima partita di preseason, giocata giovedì, ha avuto la meglio New York per 99-84 e ora, a due giorni di distanza, Sixers e Knicks si ritrovano di nuovo contro nella seconda partita degli Abu Dhabi Games. Diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua

La rivalità è pur sempre una di quelle storiche della NBA e, anche se si tratta di un’amichevole in preparazione alla nuova stagione, quando in campo scendono Sixers e Knicks non è mai una partita banale. Le due squadre, protagoniste dell’appuntamento ormai tradizionale della offseason agli Abu Dhabi Games, si sono date già battaglia giovedì, quando è stata New York ad avere la meglio per 99-84. Ora, sempre ad Abu DhabiPhiladelphia può prendersi una pronta rivincita, magari puntando sulla coppia di guardie formata da Tyrese Maxey e dal rookie VJ Edgecombe, già tra i migliori nella sconfitta di due giorni fa.

I nuovi Sixers alla prova di New York

In attesa di capire quali siano le reali condizioni fisiche di Joel Embiid e Paul George, per cui al momento non sembra possibile stabilire tempistiche di rientro, molte delle speranze dei Sixers passano proprio dalle mani di Maxey e Edgecombe, che nella prima sfida ai Knicks hanno chiuso con 14 punti a testa. Dall’altra parte New York, impegnata nell’adattarsi al cambio in panchina con Mike Brown arrivato a sostituire l’esonerato Tom Thibodeau, proverà a lavorare sui nuovi equilibri tattici ancora da definite. L’appuntamento per la palla a due è alle 17 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua.

New York batte Phila nella prima di preseason

NBA: ALTRE NEWS