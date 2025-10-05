Sembra passata un’epoca, ma poco più di tre anni fa Warriors e Celtics si ritrovavano per la prima volta alle Finals. Nel trionfo di Golden State, trascinata al titolo da uno strepitoso Steph Curry, c’erano molti protagonisti che ora sono altrove, così come per Boston, che tra cambi in panchina, cessioni e infortuni si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione con un quintetto quasi del tutto inedito

