A dare il via a tutto è stato il messaggio di Blake Griffin, che una settimana fa, in coincidenza con il Media Day dei Clippers, aveva voluto dare il bentornato all’ex compagno Chris Paul: “È stato un piacere giocare con te ed è stata una gioia vederti giocare in altre squadre in tutti questi anni, quindi bentornato e congratulazioni”. Le parole di Griffin, che con Paul ha condiviso sei stagioni sull’altra sponda di Los Angeles tra il 2011 e il 2017, hanno subito riacceso nella testa del super veterano i tanti ricordi di un’avventura che, anche se non ha portato al tanto agognato titolo, ha posizionato i Clippers tra le squadre che contano nella Western Conference. E CP3 ha confessato che il nucleo di quella squadra è in realtà ancora oggi molto legato.