Dopo un’estate trascorsa in estenuanti negoziazioni, la scorsa settimana Jonathan Kuminga e Golden State hanno trovato un accordo per rinnovare il contratto del giocatore congolese. Il biennale firmato, però, sembra la premessa ad una prossima cessione da parte degli Warriors, che potranno aprire a eventuali trade dal prossimo 15 gennaio. Kuminga, insomma, sarebbe sul mercato, ma per aumentare il suo valore dovrebbe trovare minuti nelle rotazioni di Steve Kerr

Il primo passo, forse il più difficile, nella risoluzione della questione che coinvolge Jonathan Kuminga e Golden State è arrivato giusto una settimana fa con la firma sul nuovo accordo che lega il giocatore alla franchigia per i prossimi due anni in cambio di 48.5 milioni di dollari complessivi. Ora, però, inizia una nuova fase, altrettanto delicata, perché il nuovo accordo, a detta della maggior parte degli addetti ai lavori, ha semplicemente lo scopo di fare da premessa a una cessione del congolese da parte degli Warriors. I rapporti interni tra il giocatore e il suo agente e lo staff tecnico e il front office dei Dubs, già non ottimale a inizio estate, sarebbero stati ulteriormente logorati dalla lunga contrattazione degli ultimi mesi. La possibile cessione di Kuminga, però, presenta alcuni ostacoli che non sarà facile superare.