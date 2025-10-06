Dopo aver vinto a fatica e in volata gara-1 delle Finals, le Aces giocano una gara-2 di grande energia e battone le Mercury per 91-78. Decisiva, ancora una volta, l’MVP Aja Wilson, dominante sotto i canestri con la sua doppia doppia da 28 punti e 14 rimbalzi. La serie si sposta ora a Phoenix con Las Vegas avanti 2-0 e quindi a due vittorie dal titolo

Nulla da fare per Phoenix , che nonostante l’ottima partenza, quasi fotocopia di quella che aveva lanciato le Mercury in gara-1 , poi persa in volata dopo aver subito la rimonta di Las Vegas , non riesce a piazzare il colpo in trasferta. A vincere gara-2 , e quindi a portarsi avanti sul 2-0 nella serie che assegna il titolo , sono le Aces . Nel 91-78 finale per le padrone di casa c’è soprattutto una parte centrale di gara dominata grazie a una Jackie Young ispiratissima e autrice di una prova da 32 punti e 8 rimbalzi . A fare davvero la differenza, però, è stata ancora una volta quella che è ormai senza dubbio alcuno la miglior giocatrice sul pianeta.

Wilson non perdona

In gara-1 aveva trascinato quasi da sola Las Vegas alla rimonta e quindi alla vittoria, chiudendo con 21 punti e 10 rimbalzi, ma in gara-2 Aja Wilson ha fatto addirittura meglio. La stella delle Aces ha infatti mandato a referto l’ennesima prestazione dominante di questi playoff, schiacciando quasi letteralmente le Mercury con i suoi 28 punti, 14 rimbalzi e 3 assist. Un dominio, quello di Wilson sul resto della concorrenza, che sembra proprio essere la premessa per il ritorno delle Aces in vetta alla WNBA. Alla conquista del titolo, che per Las Vegas e per Wilson sarebbe il terzo nel giro di quattro anni, mancano solo due vittorie. Ora che le Finals si spostano a Phoenix per gara-3 e gara-4, insomma, tutti gli occhi sono puntati sull’MVP in carica: se le Mercury non troveranno un modo quantomeno di limitarla, la serie potrebbe chiudersi presto.