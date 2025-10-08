Si riapre la corsa a Giannis: Knicks-Heat in pole

Mancano due settimane all’inizio della regular season e all’improvviso la corsa a Giannis Antetokounmpo si è riaperta . In un lungo articolo su ESPN viene delineata la situazione riguardante il fenomeno dei Milwaukee Bucks, che mai come nell’estate appena passata ha preso seriamente in considerazione l’idea di lasciare l’unica franchigia con cui ha giocato in NBA. Antetokounmpo avrebbe avuto diverse conversazioni con i piani alti della squadra, dai proprietari Jimmy Haslem e Wes Edens al GM Jon Horst, esprimendo i suoi dubbi sul fatto che il roster per come è attualmente costruito possa effettivamente competere per il titolo , il suo unico obiettivo a questo punto della sua carriera. "Voglio di più, voglio vincere un altro titolo" ha detto durante il Media Day. "Si gioca per vincere, non voglio giocare solo per essere pagato. Negli ultimi tre anni siamo stati eliminati al primo turno, non c’è molto da dire . Penso che sia un disservizio alla pallacanestro non voler competere ad alto livello e finire la propria stagione ad aprile".

New York destinazione preferita, gli Heat ci provano

Nell’articolo viene espresso come Antetokounmpo e i suoi rappresentanti abbiano indicato nei New York Knicks l’unica destinazione possibile al di fuori di Milwaukee, e che per un periodo di tempo ad agosto Bucks e Knicks hanno effettivamente discusso di un possibile scambio. Dopo l’estensione di contratto di Mikal Bridges, che lo rende "non scambiabile”"per sei mesi, i Knicks non hanno abbastanza argomenti per poter mettere sul tavolo un’offerta convincente, anche perché sono limitati a una scelta al Draft e tre "pick swap" come asset. Per questo motivo le trattative non hanno mai raggiunto uno stato avanzato, e in questo scenario vorrebbero inserirsi i Miami Heat. Secondo quanto riportato dal Miami Herald, gli Heat avrebbero pronta un’offerta che non comprende Bam Adebayo nel caso in cui Antetokounmpo richieda la cessione, anche se non è chiaro né se i Bucks né se Giannis siano interessati a quello che ha da offrire Miami. Una cosa è sicura: Giannis e il suo team continueranno a tenere d’occhio il resto della lega, anche perché avrebbero tutto l’interesse economico a essere scambiati nel corso dell’anno per poter poi firmare un’estensione di contratto da 275 milioni di dollari in quattro anni a partire dall’1 ottobre 2026. E le altre 28 squadre sicuramente in questo momento stanno pensando a cosa possono offrire per prendere uno dei migliori giocatori degli ultimi 10 anni di NBA.