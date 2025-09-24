NBA, Antetokounmpo sceglie i cinque top della lega: tra MVP di ieri, oggi e forse domani
La stella dei Bucks, reduce dal terzo posto conquistato a Eurobasket con la Grecia, ha concesso una lunga intervista a ‘SPORT24’, nella quale, oltre a paventare un suo possibile ritorno in Europa più in là nella sua carriera, ha anche individuato quelli che secondo lui al momento sarebbero i cinque migliori giocatori della NBA e, di conseguenza, i cinque cestisti più forti del pianeta
GIANNIS A SORPRESA: “TORNARE A GIOCARE IN EUROPA? POTREBBE SUCCEDERE”
- Quello della stella dei Lakers è il primo nome fatto da Giannis nella sua lista dei migliori giocatori della NBA di oggi
- Subito dopo Giannis ha citato il tre volte MVP e campione NBA con Denver nel 2023, universalmente riconosciuto come il miglior giocatore al mondo oggi come oggi
- A proposito di MVP e campioni NBA, il canadese ha fatto la doppietta clamorosa giusto qualche mese fa e non poteva certo mancare nella lista di Giannis
- Il quarto nome scelto da Giannis è invece un po’ a sorpresa, perché Jayson Tatum, a torto o a ragione, non compare spesso quando si provano a scegliere i migliori giocatori della NBA di oggi e soprattutto perché la stella dei Celtics è attesa da un lungo stop dopo la rottura del tendine d’Achille rimediata negli ultimi playoff
- Bando alla falsa modestia: non fare il proprio nome tra i cinque migliori giocatori della NBA di oggi sarebbe stato impossibile per Giannis, che con classe si sceglie come ultimo della sua lista
- “I cinque migliori giocatori della lega” ha specificato Giannis nell’intervista a ‘SPORT24’, “siamo Luka, Jokic, SGA, Tatum e io, e l’ordine in cui metterci dipenderà dalla stagione che avremo: per dire, se con Milwaukee dovessimo arrivare almeno alle Finals sarei io il migliore, ma se fosse Luka o uno degli altri a riuscirci allora la vetta della classifica sarebbe sua”