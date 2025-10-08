Esiste una card da un milione… ma nessuno la trova

Esplora tutte le offerte Sky
Curry, LeBron e KD: esiste una card da un milione di dollari, ma nessuno l'ha trovata

NBA
Instagram/Topps

Esiste una card autografata da LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant per celebrare la loro esperienza insieme alle Olimpiadi di Parigi, ma nessuno l’ha ancora trovata. Giannis Antetokounmpo ha già fatto sapere di essere disposto a spendere un milione di dollari per averla, ma i pacchetti che potrebbero contenerla vengono venduti a cifre astronomiche

Il mondo del collezionismo di carte, specialmente quelle sportive, è da sempre il regno dove ciò che sembra assurdo è invece tremendamente serio. Anche questa storia, come molte altre, non fa eccezione: secondo quanto scritto dall’account di Topps, una card unica autografata da LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant per celebrare la loro esperienza insieme alle Olimpiadi di Parigi non è ancora stata trovata. Il suo valore è stato fissato nientemeno che da Giannis Antetokounmpo, che ha fatto sapere di essere disposto a pagarla anche un milione di dollari pur di metterci sopra le mani. La card è però in uno dei pacchetti speciali foil, che si trovano su eBay a prezzi esorbitanti, pari a 20.000 dollari. Cifre da capogiro, ma per un pezzo unico che ancora deve trovare il suo padrone.

