Si ferma LeBron James: fuori almeno 3-4 settimane

La 23^ stagione della carriera di LeBron James comincerà in ritardo: come annunciato dai Los Angeles Lakers, il Re è alle prese con una sciatalgia nella parte destra del corpo e rimarrà fuori almeno 3-4 settimane, saltando così la Opening Night (contro i Golden State Warriors, da seguire su Sky Sport Basket) per la prima volta in carriera

Dopo 22 anni, un rito delle nostre vite dovrà inevitabilmente interrompersi. Come annunciato dai Los Angeles Lakers, LeBron James è alle prese con un problema di sciatalgia sul lato destro del corpo e verrà rivalutato tra 3-4 settimane, costringendolo così a saltare il debutto stagionale contro i Golden State Warriors (da seguire in diretta su Sky Sport Basket nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre). Non era mai successo nella sua lunghissima carriera che James mancasse l'appuntamento con la Opening Night, interrompendo una striscia che andava avanti dal 2003. Per i Lakers si tratta già di un problema non di poco conto, vista anche la qualità altissima della Western Conference: una partenza ad handicap a cui dovrà fare fronte soprattutto Luka Doncic, chiamato a prendersi ancora più responsabilità per sopperire all'assenza di LeBron James.