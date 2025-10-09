Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, si ferma LeBron James: fuori almeno 3-4 settimane per sciatalgia

NBA
©Getty

La 23^ stagione della carriera di LeBron James comincerà in ritardo: come annunciato dai Los Angeles Lakers, il Re è alle prese con una sciatalgia nella parte destra del corpo e rimarrà fuori almeno 3-4 settimane, saltando così la Opening Night (contro i Golden State Warriors, da seguire su Sky Sport Basket) per la prima volta in carriera

Dopo 22 anni, un rito delle nostre vite dovrà inevitabilmente interrompersi. Come annunciato dai Los Angeles Lakers, LeBron James è alle prese con un problema di sciatalgia sul lato destro del corpo e verrà rivalutato tra 3-4 settimane, costringendolo così a saltare il debutto stagionale contro i Golden State Warriors (da seguire in diretta su Sky Sport Basket nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre). Non era mai successo nella sua lunghissima carriera che James mancasse l'appuntamento con la Opening Night, interrompendo una striscia che andava avanti dal 2003. Per i Lakers si tratta già di un problema non di poco conto, vista anche la qualità altissima della Western Conference: una partenza ad handicap a cui dovrà fare fronte soprattutto Luka Doncic, chiamato a prendersi ancora più responsabilità per sopperire all'assenza di LeBron James.

NBA: Altre Notizie

Si ferma LeBron James: fuori almeno 3-4 settimane

NBA

La 23^ stagione della carriera di LeBron James comincerà in ritardo: come annunciato dai Los...

Team USA sceglie Erik Spoelstra come nuovo coach

NBA

Dopo la fine dell’era Steve Kerr, Team USA ha scelto Erik Spoelstra come nuovo capo-allenatore...

LeBron: "Orgoglioso della forma fisica di Doncic"

NBA

Già a Eurobasket lo scorso settembre Luka Doncic aveva messo in mostra una condizione fisica...

Bailey al debutto con i Jazz fa vedere grandi cose

NBA

Nella notte Utah ha fatto il suo esordio nella preseason che porterà alla prima palla a due della...

Las Vegas va sul 3-0 e vede il titolo WNBA

NBA

Gara-3 delle Finals, la prima della serie giocata sul campo di Phoenix, sotto 0-2, porta ancora...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS