C'è ancora interesse reciproco tra Russ e i Kings

A dieci giorni dall’inizio della stagione Russell Westbrook è ancora senza squadra, ma l’interesse tra lui e i Sacramento Kings è ancora vivo e reciproco. “Ha tanti contatti all’interno della squadra e dell’organizzazione, e i Kings hanno bisogno di una spinta dalla panchina” ha detto Shams Charania di ESPN spiegando la situazione dell’ex MVP

Kevin Durant potrà aver lanciato il suo messaggio da Houston, ma volendo scommettere su dove comincerà la stagione Russell Westbrook l’ipotesi più accreditata sembra essere quella dei Sacramento Kings. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, c'è ancora grande interesse reciproco tra l'MVP del 2017 e la franchigia californiana, anche per i tanti legami dentro e fuori dal roster. "È amico di Domantas Sabonis, con cui ha giocato a OKC. E ha giocato anche con Dennis Schröder ai tempi dei Lakers. Con DeMar DeRozan e Zach LaVine ci sono legami dovuti a Los Angeles. In più BJ Armstrong, che è assistente GM, lo conosce per via della sua agenzia, e sa di essere rispettato sia dal GM Scott Perry che dall’allenatore Doug Christie. Vedremo se l’accordo ci sarà prima della stagione o durante l'anno". I Kings, come ha sottolineato Charania, hanno bisogno di una spinta dalla panchina, sia perché il posto di point guard di riserva è ancora vacante, sia perché sono stati penultimi sia per punti che per assist realizzati dalle riserve lo scorso anno. A un mese dal suo 37° compleanno, Westbrook ha comunque prodotto 13.3 punti, 4.9 rimbalzi, 6.1 assist in 28 minuti di media con i Denver Nuggets, ma senza trovare un contratto nel corso della free agency.