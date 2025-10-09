Al momento, a meno di due settimane dal via della regular season, Russell Westbrook, per la prima volta nella sua lunga carriera, non ha una squadra. Houston, invece, dopo aver perso Fred VanVleet per tutta la prossima stagione a causa di un pesante infortunio starebbe cercando una guardia. E quando a Kevin Durant è stato chiesto di una possibile reunion con il compagno di tante battaglie in maglia Thunder, il super veterano non ha nascosto l’entusiasmo

Dall’ultima volta sono passati più di nove anni , un periodo molto lungo fatto di frecciate reciproche, incomprensioni, rivalità più o meno accesa e periodiche riappacificazioni. L’ultima volta che Kevin Durant e Russell Westbrook hanno vestito la stessa maglia era la primavera del 2016 e Oklahoma City crollava nelle finali della Western Conference , perdendo a gara-7 contro Golden State dopo essere stata avanti 3-1 . Da lì in poi sono successe molte cose, prima tra tutte il passaggio di Durant proprio agli Warriors dopo nemmeno due mesi dall’eliminazione patita dai Thunder . E il rapporto tra i due, compagni per nove stagioni, non è più stato lo stesso.

KD e Russ di nuovo insieme?

Ora che Durant è approdato a Houston, quinta squadra della sua carriera in NBA, e che Westbrook si trova senza squadra a meno di due settimane dall’avvio della stagione, però, quasi improvvisamente la possibilità di giocare di nuovo insieme si è fatta concreta. I Rockets, infatti, hanno perso per tutta la prossima stagione Fred VanVleet a causa di un pesante infortunio e avrebbero bisogno di colmare il vuoto lasciato dall’ex Raptors nel reparto guardie. Perché non pensare a Westbrook, quindi? Stuzzicato a proposito della possibile, e per certi versi clamorosa reunion, Durant, intervenuto allo show ‘Up&Adams’, non ha celato il suo entusiasmo: “Sarebbe bellissimo, Russ è una leggenda e si merita un posto in NBA”.