Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Durant e la possibile reunion con Westbrook: "Sarebbe fantastico, Russ una leggenda"

NBA

Al momento, a meno di due settimane dal via della regular season, Russell Westbrook, per la prima volta nella sua lunga carriera, non ha una squadra. Houston, invece, dopo aver perso Fred VanVleet per tutta la prossima stagione a causa di un pesante infortunio starebbe cercando una guardia. E quando a Kevin Durant è stato chiesto di una possibile reunion con il compagno di tante battaglie in maglia Thunder, il super veterano non ha nascosto l’entusiasmo

NBA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI E LA PROGRAMMAZIONE

Dall’ultima volta sono passati più di nove anni, un periodo molto lungo fatto di frecciate reciproche, incomprensioni, rivalità più o meno accesa e periodiche riappacificazioni. L’ultima volta che Kevin Durant e Russell Westbrook hanno vestito la stessa maglia era la primavera del 2016 e Oklahoma City crollava nelle finali della Western Conference, perdendo a gara-7 contro Golden State dopo essere stata avanti 3-1. Da lì in poi sono successe molte cose, prima tra tutte il passaggio di Durant proprio agli Warriors dopo nemmeno due mesi dall’eliminazione patita dai Thunder. E il rapporto tra i due, compagni per nove stagioni, non è più stato lo stesso. 

KD e Russ di nuovo insieme?

Ora che Durant è approdato a Houstonquinta squadra della sua carriera in NBA, e che Westbrook si trova senza squadra a meno di due settimane dall’avvio della stagione, però, quasi improvvisamente la possibilità di giocare di nuovo insieme si è fatta concreta. I Rockets, infatti, hanno perso per tutta la prossima stagione Fred VanVleet a causa di un pesante infortunio e avrebbero bisogno di colmare il vuoto lasciato dall’ex Raptors nel reparto guardiePerché non pensare a Westbrook, quindi? Stuzzicato a proposito della possibile, e per certi versi clamorosa reunionDurant, intervenuto allo show ‘Up&Adams’, non ha celato il suo entusiasmo: “Sarebbe bellissimo, Russ è una leggenda e si merita un posto in NBA”.

Approfondimento

Esiste una card da un milione… ma nessuno la trova

NBA: Altre Notizie

Las Vegas va sul 3-0 e vede il titolo WNBA

NBA

Gara-3 delle Finals, la prima della serie giocata sul campo di Phoenix, sotto 0-2, porta ancora...

Durant non esclude la reunion con Westbrook

NBA

Al momento, a meno di due settimane dal via della regular season, Russell Westbrook, per la prima...

Tatum diventa Chief Basketball Officer per Duke

NBA

L'università di Duke ha annunciato che Jayson Tatum diventerà il Chief Basketball Officer della...

Esiste una card da un milione… ma nessuno la trova

NBA

Esiste una card autografata da LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant per celebrare la loro...

Le reazioni dei Lakers allo spot di LeBron

NBA

Poche ore la pubblicazione dello spot di LeBron James, diversi membri dei Los Angeles Lakers...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS