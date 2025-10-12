Per la prima volta dopo 22 apparizioni consecutive, LeBron James salterà la opening night della nuova stagione. Il super veterano, infatti, soffre di un problema al nervo sciatico e dovrebbe rientrare a novembre. Nel frattempo, però, stando a quanto sostiene Luka Doncic, i Lakers dovranno imparare a fare a meno di lui senza fare drammi con chi andrà in campo al posto di LeBron
Per i Lakers, in un certo senso, iniziare la stagione senza LeBron James sarà strano, di certo per gli addetti ai lavori e gli appassionati sarà strano non vederlo in campo per la prima palla a due della stagione. Un rito, quello di LeBron alla opening night, che si ripeteva senza soste dal 2003 e che per la prima volta verrà interrotto a causa dei problemi che il super veterano ha accusato al nervo sciatico nei primi giorni del training camp. Chi invece in casa Lakers non sembra accusare troppo il colpo per l’assenza del numero 23 è Luka Doncic. “Ovviamente spero che torni presto” ha dichiarato lo sloveno a proposito di James, “maquel tipo di infortunio è delicato e finché non rientrerà ce la dovremo cavare e dovremo capire come fare a meno di lui”.
Luka e la mentalità dei Lakers
“Giocare senza di lui è molto diverso” ha quindi aggiunto Doncic, “è un grande giocatore e ci può aiutare molto”. Per Luka, insomma, la differenza senza LeBron si sente, ma la squadra non dovrà farne un dramma o cercare scuse: “Alla fine penso che la nostra mentalità debba essere: sotto a chi tocca, avanti il prossimo”. Chi scenderà in campo al posto di LeBron con la maglia dei Lakers, insomma, sarà chiamato a dare il meglio, magari proprio sotto la guida di quello che, ora anche a parole, sembra proprio aver assunto il ruolo di leader della squadra allenata da JJ Redick.