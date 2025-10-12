Per i Lakers, in un certo senso, iniziare la stagione senza LeBron James sarà strano, di certo per gli addetti ai lavori e gli appassionati sarà strano non vederlo in campo per la prima palla a due della stagione. Un rito, quello di LeBron alla opening night, che si ripeteva senza soste dal 2003 e che per la prima volta verrà interrotto a causa dei problemi che il super veterano ha accusato al nervo sciatico nei primi giorni del training camp. Chi invece in casa Lakers non sembra accusare troppo il colpo per l’assenza del numero 23 è Luka Doncic. “Ovviamente spero che torni presto” ha dichiarato lo sloveno a proposito di James, “maquel tipo di infortunio è delicato e finché non rientrerà ce la dovremo cavare e dovremo capire come fare a meno di lui”.