LeBron terrà d’occhio i Lakers in sua assenza

NBA, LeBron James terrà d'occhio i Lakers: se non vincono senza di lui potrebbe andarsene

NBA

I Los Angeles Lakers si preparano a cominciare la stagione senza LeBron James, e allo stesso modo il Re si prepara a osservare il rendimento dei gialloviola senza di lui. In caso di partenza a rilento o di risultati non all’altezza, James potrebbe riconsiderare il suo futuro ai Lakers, guardandosi anche attorno per un clamoroso cambio di squadra

La 23^ stagione in carriera di LeBron James comincerà in ritardo, saltando le prime settimane di regular season per un problema di sciatalgia. Una situazione nuova per il Re, che in carriera non aveva mai saltato una Opening Night e che invece sarà costretto a osservare i compagni a inizio stagione. E li osserverà molto attentamente, per capire se davvero possono dargli la possibilità di vincere che ricerca ancora ossessivamente: "Se i Lakers dovessero faticare, potrebbe portarlo a riconsiderare il suo futuro" ha detto Dave McMenamin, giornalista di ESPN che segue James ormai da un decennio tra Cleveland e Los Angeles. "Rich Paul ha detto che LeBron James osserverà le mosse dei Lakers perché la sua priorità è vincere. E se non vincono, forse LeBron potrebbe anche andare da un’altra parte". Parole che sembrano arrivare da fonti molto vicine al Re quali McMenamin da sempre ha dimostrato di avere, e che giungono come un ulteriore monito per i gialloviola dopo quelle che hanno già fatto rumore in estate.

