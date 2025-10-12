LeBron terrà d’occhio i Lakers in sua assenza

La 23^ stagione in carriera di LeBron James comincerà in ritardo, saltando le prime settimane di regular season per un problema di sciatalgia. Una situazione nuova per il Re, che in carriera non aveva mai saltato una Opening Night e che invece sarà costretto a osservare i compagni a inizio stagione. E li osserverà molto attentamente, per capire se davvero possono dargli la possibilità di vincere che ricerca ancora ossessivamente: "Se i Lakers dovessero faticare, potrebbe portarlo a riconsiderare il suo futuro" ha detto Dave McMenamin, giornalista di ESPN che segue James ormai da un decennio tra Cleveland e Los Angeles. "Rich Paul ha detto che LeBron James osserverà le mosse dei Lakers perché la sua priorità è vincere. E se non vincono, forse LeBron potrebbe anche andare da un’altra parte". Parole che sembrano arrivare da fonti molto vicine al Re quali McMenamin da sempre ha dimostrato di avere, e che giungono come un ulteriore monito per i gialloviola dopo quelle che hanno già fatto rumore in estate.