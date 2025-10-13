I giocatori più pesanti in NBA. CLASSIFICA

Con l’inizio della nuova stagione — e la Opening Night in diretta sui canali di Sky Sport nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre in diretta — la NBA ha fatto “la pesa” a tutti i propri 450 giocatori. Dai risultati dei test effettuati all’inizio del training camp è venuta fuori la classifica dei giocatori più pesanti che si apprestano a giocare in NBA, almeno per quelli che vengono definiti come i loro chili ufficiali