NBA, un altro record per LeBron: James è anche il Re del Natale. LA CLASSIFICA
Un anno fa, battendo gli Warriors a Natale, LeBron James ha conquistato l'ennesimo record della sua leggendaria carriera. La vittoria contro Golden State, infatti, gli ha permesso di superare l'amico ed ex compagno Dwyane Wade nella classifica dei giocatori con più vittorie al Christmas Day. E ora, contro Houston, il super veterano dei Lakers potrebbe aumentare ulteriormente il suo già incredibile bottino
- Sul suo futuro non si hanno certezze, se non che tra qualche giorno LeBron James compirà 41 anni e che il prossimo giugno il suo contratto con i Lakers andrà in scadenza. Il super veterano, pur limitato da problemi fisici che ne hanno ritardato l'esordio in questa stagione, non ha fin qui dato segnali di voler smettere, ma è comunque possibile che la sfida in programma con Houston rappresenti la sua ultima apparizione al Christmas Day
- 9 vittorie nelle partite di Natale
- 10 vittorie nelle partite di Natale
- 11 vittorie nelle partite di Natale