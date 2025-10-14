Esplora tutte le offerte Sky
Nella serata di ieri la notizia, che circolava da qualche giorno, è stata confermata dall’agente del giocatore: Alex Antetokounmpo ha firmato un contratto con i Bucks. Il più giovane tra i cestisti di casa Antetokounmpo raggiunge quindi Giannis e Thanasis a Milwaukee, scrivendo così un piccolo record. Mai in precedenza tre fratelli avevano fatto parte del roster di una squadra della NBA

Non c’è due senza tre, potrebbe essere questo il riassunto dell’ultima mossa di mercato dei Bucks. L’ufficialità è arrivata ieri e, per quanto si tratti di un movimento di mercato trascurabile dal punto di vista tecnico, ha in qualche modo segnato un nuovo record. Milwaukee, infatti, ha messo sotto contratto Alexil più giovane dei fratelli Antetokounmpo, concedendogli un ‘two-way’ che di fatto lo fa entrare nel roster della squadra accanto a Giannis e ThanasisMai prima d’ora, infatti, tre fratelli avevano trovato spazio nell’organico di una squadra NBA, record ora raggiunto dagli Antetokounmpo, con l’ultimo arrivato che proverà a guadagnarsi anche uno spazio in campo al fianco dei fratelli maggiori.

Chi è Alex Antetokounmpo

Alex, a dire il vero, non è esattamente una faccia nuova a MilwaukeeIl più giovane dei fratelli Antetokounmpo, che contano anche Kostas, ora in forza all’Olympiacos in patria, ha frequentato l’high school poco fuori città e tra il 2022 e il 2024 è passato dagli Wisconsin Herd, squadra di G League affiliata ai Bucks, prima di tornare in Grecia, dove nell’ultima stagione ha vestito le maglie di PAOK e ArisSnobbato al Draft del 2001Alex24 anni compiuti lo scorso agosto, avrà quindi un’altra chance di rilanciare la sua carriera sull’altra sponda dell’Atlantico, magari puntando sull’incoraggiamento e il supporto degli inseparabili Giannis e Thanasis

Giannis ai Knicks? La possibile trade con i Bucks

