NBA, Giannis ai Knicks? Ecco la trade che poteva (e potrebbe ancora) portarlo a New York
Negli ultimi giorni ESPN ha confermato che durante l’estate Knicks e Bucks hanno davvero discusso di una possibile trade con al centro Giannis Antetokounmpo, anche perché New York sarebbe l’unica destinazione presa in esame dal greco se dovesse lasciare Milwaukee. E allora ‘Bleacher Report’ ha provato a immaginare tre modi in cui lo scambio sarebbe potuto e forse potrebbe ancora andare in porto
- La notizia è che tra tante voci, la scorsa estate Knicks e Bucks hanno davvero discusso della possibilità di mettere in piedi una trade con al centro Giannis Antetokounmpo. Lo scambio non è però andato in porto, ma nulla vieta di ipotizzare che potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi
- La prima ipotesi di trade coinvolge Karl-Anthony Towns, il cui contratto corrisponde quasi al centesimo con quello di Giannis, destinato a Milwaukee insieme a diverse scelte ai futuri Draft
- Giannis Antetokounmpo
- Karl-Anthony Towns
- Pacome Dadiet
- Uno swap su una prima scelta al Draft del 2028
- Uno swap su una prima scelta al Draft del 2030
- Uno swap su una prima scelta al Draft del 2032
- Sette seconde scelte ai futuri Draft
- Vista la portata del giocatore coinvolto e le intuibili richieste da parte di Milwaukee, probabile che l’eventuale trade avrebbe potuto e potrebbe in futuro dover comprendere una terza squadra disposta a facilitarne la riuscita
- Giannis Antetokounmpo
- Nikola Vucevic
- Zach Collins
- Noa Essengue
- Pacome Dadiet
- Una prima scelta al Draft del 2029 (da Chicago)
- Una prima scelta al Draft del 2031(da Chicago)
- Uno swap su una prima scelta al Draft del 2032 (da Chicago)
- Quattro seconde scelte ai futuri Draft (da New York)
- Karl-Anthony Towns
- Al momento Jalen Brunson è l’uomo simbolo e l’anima dei Knicks, ma per arrivare a Giannis senza ipotecare il proprio futuro New York potrebbe essere costretta a inserirlo nello scambio con Milwaukee e con una terza squadra
- Giannis Antetokounmpo
- Fred VanVleet
- Josh Hart
- Reed Sheppard
- Una prima scelta al Draft del 2028 (da Houston)
- Una prima scelta al Draft del 20230 (da Houston)
- Quattro seconde scelte ai futuri Draft (da New York)
- Jalen Brunson