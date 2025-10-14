Fin qui, nelle tre amichevoli giocate dai Lakers in preseason, Luka Doncic è rimasto a guardare. Questa notte, però, contro Phoenix lo sloveno farà il suo debutto. E coach JJ Redick, che non avrà LeBron James per l’opening night e probabilmente anche per la manciata di partite successive, punta tutto su di lui per iniziare con il piede giusto la stagione

Non che l’estate e l’autunno di Luka Doncic siano stati all’insegna del relax e dell’anonimato, perché l’ex Dallas aveva fatto notizia prima sfoggiando una forma fisica mai vista prima e frutto di un regime alimentare e di allenamenti tutto nuovo e poi grazie alle prestazioni offerte con la sua Slovenia a Eurobasket. Il debutto stagionale con la maglia dei Lakers, però, a una settimana dall’inizio della regular season, deve ancora arrivare. Un’attesa, quella per rivedere Luka in gialloviola, destinata a terminare tra poche ore. Nella notte, infatti, i Lakers saranno impegnati a Phoenix nella terz’ultima amichevole della loro preseason e, come annunciato da coach JJ Redick alla vigilia, Doncic sarà finalmente della partita.