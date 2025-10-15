È stato, e con ogni probabilità rimarrà ancora per i prossimi mesi il grande protagonista dei rumors di mercato, ma Giannis Antetokounmpo per ora rimane a Milwaukee. Nel suo futuro, però, la stella dei Bucks più che una trade con un’altra squadra sogna il ritorno a casa. È lui stesso ad ammetterlo in una intervista rilasciata a ‘The 2night Show’, talk show della televisione greca ANT1
L’orizzonte temporale è di quelli che si definirebbero medio-lunghi, ma l’idea su cosa fare o, meglio, su dove andare sembra chiarissima. Giannis Antetokounmpo è stato fin qui il giocatore più chiacchierato del mercato estivo, rituale che a dire il vero si ripete ormai da diversi anni e che immancabilmente si conclude con la sua permanenza a Milwaukee. È andata così anche a questo giro, e il due volte MVP si appresta così a iniziare la sua 13^ stagione in NBA, che è anche la 13^ con la maglia dei Bucks. Nel suo futuro, però, più che vedere un’altra squadra della lega, Giannis sogna il ritorno a casa. Ospite di ‘The 2night Show’, format che ricalca il modello dei late night show americani mandato in onda dal canale greco ANT1, Antetokounmpoha tra le altre cose parlato della prospettiva che immagina per il suo futuro. “Ho 30 anni e penso di poter giocare in NBA fino a 36 o 38, dopodiché mi piacerebbe chiudere la carriera in Grecia, perché no?”.
Giannis e il ritorno in patria
Che la stella dei Bucks punti a un prossimo ritorno in patria non è certo una novità, perché il giocatore ha ribadito in più occasioni la sua intenzione di tornare sull’altra sponda dell’Atlantico. Nell’intervista al ‘The 2night Show’, però, Giannis ha anche specificato le ragioni che si celano dietro a tale intenzione: “Non voglio vivere negli Stati Uniti, non appena chiuderò la carriera in NBA me ne tornerò in Grecia”. E, stando a quanto dichiarato da Antetokounmpo, al momento ogni squadra potrebbe andargli bene: “Filathlitikos, Olympiacos, Panathinaikos o Aris, non ho alcuna preferenza al momento”. Intanto, però, la nuova stagione incombe e nella notte Giannis è sceso in campo contro i campioni in carica di Oklahoma City in un’amichevole tutta da vedere oggi su Sky Sport Basket (canale 205) con il commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua.