L’orizzonte temporale è di quelli che si definirebbero medio-lunghi, ma l’idea su cosa fare o, meglio, su dove andare sembra chiarissima. Giannis Antetokounmpo è stato fin qui il giocatore più chiacchierato del mercato estivo, rituale che a dire il vero si ripete ormai da diversi anni e che immancabilmente si conclude con la sua permanenza a Milwaukee. È andata così anche a questo giro, e il due volte MVP si appresta così a iniziare la sua 13^ stagione in NBA, che è anche la 13^ con la maglia dei Bucks. Nel suo futuro, però, più che vedere un’altra squadra della lega, Giannis sogna il ritorno a casa. Ospite di ‘The 2night Show’, format che ricalca il modello dei late night show americani mandato in onda dal canale greco ANT1, Antetokounmpoha tra le altre cose parlato della prospettiva che immagina per il suo futuro. “Ho 30 anni e penso di poter giocare in NBA fino a 36 o 38, dopodiché mi piacerebbe chiudere la carriera in Grecia, perché no?”.