In estate New York aveva pensato a lui per il dopo Tom Thibodeau, ma Dallas aveva negato ai Knicks anche solo la possibilità di avere un colloquio con Jason Kidd. E ora, a una settimana dall’inizio della regular season, i Mavs hanno esteso il contratto al loro coach, che sarebbe andato in scadenza nel 2027

“Tutta la nostra organizzazione apprezza profondamente la leadership, l’attenzione e l’energia positiva portata da Jason Kidd”, si apre con questa frase il comunicato ufficiale firmato da Patrick Dumont con cuiDallas ha annunciato il prolungamento pluriennale del contratto che lega l’allenatore alla franchigia. I dettagli economici e la nuova durata del nuovo accordo, in precedenza in scadenza nel giugno del 2027, non sono stati rivelati, ma nell’annuncio del prolungamento i Mavs hanno ribadito la massima fiducia nella possibilità che Kidd riporti la squadra a quel titolo che manda dal lontano 2011. E il prolungamento, forse non a caso, arriva dopo un’estate in cui Dallas ha forse temuto che l’allenatore potesse decidere di cambiare aria.